الثلاثاء 26 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

اتحاد عمان والأرثوذكسي يتجاذبان لقب "سلة الناشئين" اليوم

قفزة البداية لمباراة سابقة جمعت بين اتحاد عمان والأرثوذكسي - (من المصدر)
قفزة البداية لمباراة سابقة جمعت بين اتحاد عمان والأرثوذكسي - (من المصدر)
عمان – فريقا الأرثوذكسي واتحاد عمان على موعد مع التتويج بلقب بطولة دوري الناشئين تحت 16 سنة لكرة السلة، وذلك عندما يلتقيان عند الساعة التاسعة من مساء اليوم بصالة "إميل وماري حداد" في منطقة عبدون، ضمن المباراة الخامسة والأخيرة من سلسلة الدور النهائي.اضافة اعلان
وستتولى "الغد" بث المباراة النهائية على اللقب عبر منصتها الرقمية على "فيسبوك"، بتعليق الزميلين محمد ملص وزيد ساحوري.
وتبادل الفريقان الفوز في المباريات الأربع الماضية، حيث فاز الأرثوذكسي في المباراة الأولى (90-75)، ليعادل اتحاد عمان السلسلة بفوزه في اللقاء الثاني (70-56)، ثم عاد ليتقدم بفوزه في اللقاء الثالث (72-67)، قبل أن يحقق الأرثوذكسي التعادل مجددا ويفرض لقاءا فاصلا على اللقب بفوزه (80-68). علما بأن سلسلة الدور النهائي تقام من خمس مباريات مفترضة، يحسمها ويفوز باللقب من يسبق منافسه في تحقيق ثلاثة انتصارات.
وقدم الفريقان دلائل قوية على امتلاكهما الأوراق اللازمة لحسم السلسلة والتتويج باللقب، حال حفاظهما على التركيز الذهني واللعب بجماعية، ما يفتح الباب أمام الاحتمالات كافة حول هوية البطل، في ظل سعي "نسور عبدون" إلى الحفاظ على اللقب، ووسط تطلعات اتحاد عمان بالعودة إلى منصة التتويج بطلا، بعدما غاب عنها في الموسم الماضي.
ومن المقرر أن يسند الجهاز الفني للأرثوذكسي مهمة صناعة اللعب وتدوير الكرة إلى الأجنبي برينين كاسترو، الذي سجل 19 نقطة و11 متابعة "الدبل دبل" و8 تمريرات حاسمة و2 ستيل وبلوك شوت بفاعلية 27 في المباراة الأخيرة، مع تواجد تامر عنكي وباسل فرج حول القوس، إلى جانب تولي الطيب قاسم، الذي سجل 14 نقطة و27 متابعة "الدبل دبل" و3 تمريرات وستيل و4 بلوك شوت بفاعلية 33، مسؤولية تأمين منطقة العمق بالتناوب مع فارس سماوي.
ويحظى مدرب الأرثوذكسي يوسف الفقس، بمرونة تكتيكية على "البنش" بوجود اللاعبين؛ ليث ساحلية ومحمد الأوسطه وسند ماضي ومحمود ذياب ومحمد أبو غوش وكرم فرج وعبدالله ادعيس، وسيكونون حاضرين للمشاركة طبقا لظروف المباراة والرؤية الفنية.
في المقابل، يأمل مدرب اتحاد عمان محمد ادعيس، أن يكون لاعبوه في "الفورمة" للتتويج، حيث من المتوقع أن يجدد اعتماده على قدرات معتز صويص في تدوير الكرة مع "ماكينة التسجيل"، عبدالمجيد شديفات وحمزة شعبان، والأخير سجل 16 نقطة و3 متابعات و6 تمريرات حاسمة و4 ستيل بفاعلية 12 في المباراة الأخيرة، إلى جانب تواجد سند غزال وعمرو العموري تحت السلتين.
وسيكون اتحاد عمان مطالبا بتطبيق مبدأ المداورة ومنح لاعبي "دكة البدلاء" أدوار لعب أكبر خلال اللقاء، لتخفيف عوامل الضغط والإرهاق البدني عن الأساسيين، إلى جانب تجنب وقوع أبرز نجومه في الأخطاء المبكرة، والتي تضم اللاعبين، راشد الشامي وغازي عليان وظافر كيالي ويزن أبو غوش ومحمد خريسات، فيما يستمر غياب محمد آدم للإصابة.
وعلى مستوى الإحصائيات الجماعية التي شهدتها المباراة الماضية بين الفريقين، سجل اتحاد عمان 19 نقطة من استثمار حالات "التيرن أوفر" مقابل 9 نقاط للأرثوذكسي، الذي سجل لاعبوه 16 نقطة من الفرصة الثانية مقابل 14 نقطة لاتحاد عمان، و24 نقطة من الفاست بريك مقابل 16 نقطة لاتحاد عمان، كما ظهرت فاعلية دكة بدلاء الأرثوذكسي بتسجيلها 32 نقطة مقابل 8 نقاط لاتحاد عمان. 
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