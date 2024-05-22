 
الخميس 23 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الفحيص يستعد لتوقيع عقد الاستضافة العربية

الفحيص يستعد لتوقيع عقد الاستضافة العربية
الفحيص يستعد لتوقيع عقد الاستضافة العربية
عمان - ينتظر أن يقوم نادي شباب الفحيص لكرة السلة، بتوقيع عقد الاستضافة الرسمي لفعاليات النسخة الخامسة والعشرين من البطولة العربية لأندية السيدات بكرة السلة خلال الأيام القليلة المقبلة، والتي يستضيف منافساتها في صالته الخاصة بمدينة الفحيص خلال الفترة من 15 إلى 24 أيلول (سبتمبر) المقبل.اضافة اعلان
وينتظر أن تشهد النسخة المقبلة من البطولة العربية للسيدات بكرة السلة، مشاركة نخبة من الفرق التي تمثل مناطق الشرق الأوسط والخليج العربي وشمال إفريقيا، ما يفتح الباب أمام نسخة مثيرة ومنتظرة ذات طابع تنافسي قوي ومثير، علما أن قناة الأردن الرياضية ودبي الرياضية ستتوليان مهمة النقل التلفزيوني لمنافسات البطولة.
وتبحث إدارة الفحيص مع المدير الفني لفريق السيدات نايف عصفور، متطلبات التحضير والإعداد للبطولة العربية، إلى جانب حسم ملف المحترفات لضمان التحاقهم بتدريبات الفريق قبل فترة كافية من موعد انطلاقة البطولة، فضلا عن دراسة العديد من الأسماء المرشحة للانضمام إلى الجهاز التدريبي بصفة مساعد مدرب، ويأتي من بين الخيارات اللاعبة المعتزلة روبي حبش ومساعد آخر. 
ويعد اللقب العربي، حلما وهدفا مشروعا لفريق الفحيص من أجل تحقيقه في النسخة الحالية التي تقام على أرضه وبين جماهيره، علما أنه غاب عن المشاركة في النسخة الأخيرة التي أقيمت في المغرب، كما توج بداية العام الحالي بطلا لدورة ألعاب الشارقة لأندية السيدات بكرة السلة، للمرة الثانية تواليا وفي تاريخه. 
إلى ذلك، توصل نادي شباب الفحيص، إلى اتفاق رسمي مع المستشفى السعودي، الذي أعلن عن جاهزيته لتقديم خدماته الطبية للفرق المشاركة في البطولة، وذلك ضمن اتفاقية الشراكة الطبية الأولى من نوعها في المملكة، حيث سيتولى المستشفى السعودي الرعاية الطبية الكاملة للبطولة العربية، من خلال توفير الرعاية الطارئة وخدمات الإسعاف والممرضين في مواقع البطولة كافة، إلى جانب تقديم المستشفى رعاية طبية استثنائية لإصابات وأمراض اللاعبات المشاركات.
وأعرب رئيس نادي شباب الفحيص أيمن سماوي ومدير البطولة، عن شكره وتقديره للمدير العام للمستشفى السعودي د. علي السعودي، نظير الدعم الصحي الكبير والسخي الذي قدمه للمساهمة في إنجاح البطولة العربية، مؤكدا أن التزام المستشفى بتقديم خدمات طبية استثنائية يضمن نجاحا باهرا للتظاهرة العربية السلوية، وذلك في ظل امتلاكه كوادر طبية ذات كفاءة عالية.
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