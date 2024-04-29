مشاركة قياسية متوقعة في السلة العربية" للسيدات.. والفحيص يجدد ثقته بالمدرب عصفور

خالد تيسير العميري

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عمان – ينتظر أن تحظى النسخة الخامسة والعشرين من البطولة العربية لأندية السيدات بكرة السلة، والتي يستضيفها نادي شباب الفحيص في ملعبه الخاص بالفترة من 15 إلى 24 أيلول (سبتمبر) المقبل، بمشاركة كبيرة وواسعة لنخبة من الفرق العربية في آسيا وشمال أفريقيا ومنطقة الخليج العربي.وقال رئيس نادي شباب الفحيص أيمن سماوي في معرض رده على استفسارات "الغد": "سيبدأ الاتحاد العربي لكرة السلة بتوجيه الدعوات للفرق التي ترغب بالمشاركة في البطولة، ونتوقع أن تشهد البطولة العربية مشاركة من 8 إلى 10 فرق من نخبة الفرق الأردنية واللبنانية والسورية والخليج العربي وشمال أفريقيا"، مشددا على أن البطولة ستكون ذات طابع تنافسي قوي ومثير.وأضاف: "اجتمعت مع الاتحاد العربي بعد منحنا شرف استضافة البطولة العربية بشكل رسمي، وتباحثنا في العديد من الأمور اللوجستية التي يجب تنفيذها لإخراج البطولة بأبهى صورة ممكنة"، مؤكدا البدء بتشكيل لجنة عليا للبطولة ولجنة إعلامية، للعمل المبكر بطريقة احترافية.واستطرد: "نعمل على تنفيذ خطة صيانة المرافق الصحية للنادي بالتعاون مع وزارة الشباب، وذلك لتقديم نموذج ناجح من الاستضافة العربية"، مثمنا في الوقت ذاته، الدعم الكبير الذي تقدمه منظمة "ماب كندا" لأنشطة النادي، ومتمنيا على الشركات الأخرى المسارعة إلى تقديم الدعم الكافي لإنجاح استضافة الفحيص لفعاليات البطولة العربية.وأكد سماوي، أن قناتي الأردن الرياضية ودبي الرياضية ستتولان مهمة البث التلفزيوني المباشر لمنافسات البطولة العربية، بقوله: "لقد أنجزنا ملف البث التلفزيوني في وقت مبكر، لضمان توثيق الحدث العربي النسوي وإيصاله بشكله الصحيح إلى الوطن العربي كاملا".وفيما يتعلق بملف الجهاز التدريبي للفريق، أجاب سماوي: "لقد جلست مؤخرا مع المدرب الوطني نايف عصفور، وأكدت له ثقتي بقدرته في قيادة الفريق نحو اعتلاء منصات التتويج مجددا في البطولة العربية، بعدما قاد الفريق للصعود إليها في دورة الألعاب العربية في الشارقة، وسيختار عصفور مساعدا جديدا له بعد تعذر تواجد مساعده محمد اتكيدك إلى جانبه خلال فعاليات البطولة، لظروف خاصة تتعلق بدراسته".وتابع: "نتواصل الآن مع عدد من وكلاء اللاعبين، لضمان استقطاب ثلاث محترفات على سوية عالية، ومتفائلون بقدرة فريقنا على تقديم مستوى يليق بسمعة ومكانة كرة السلة النسوية، خاصة وأننا قادرون على خلق أجواء محفزة وإيجابية لمواصلة مسيرة الإنجازات".ولم يخف سماوي تطلعاتهم للمشاركة بفريقين في البطولة العربية للسيدات، حال تعذر مشاركة أي ناد آخر من الأردن في البطولة العربية، مشيرا في هذا الصدد: "نسير في اتجاه المشاركة بفريقين للسيدات حال عدم وجود فريق محلي آخر يرغب بالمشاركة العربية، نريد إعطاء الفرصة للاعباتنا من أجل المشاركة في بطولة كبيرة من هذا النوع لإكسابهن خبرات الاحتكاك الخارجي ورفع مستوى جاهزيتهن".وأعرب سماوي عن تمنياته، في الحصول على الدعم الكافي من اللجنة المؤقتة لاتحاد كرة السلة خلال استضافة البطولة العربية، بقوله: "نأمل في أن يكون اتحاد اللعبة ذراعنا وسندنا في الاستضافة العربية من خلال تزويدنا بالحكام والإحصائيين إلى جانب دعمنا ماديا، وأعتقد أنهم لم يبخلوا علينا في تقديم أشكال الدعم كافة، لإخراج البطولة بأفضل صورة ممكنة وإنجاحها".ولدى سؤاله عن حفل التكريم المرتقب لفرق النادي كافة، احتفاء بالإنجازات الأخيرة المتحققة محليا وخارجيا، قال سماوي: "وضعنا اللمسات الأخيرة على حفل التكريم المستحق لبطلاتنا اللاعبات، وسنقوم بالإعلان عن ترتيبات الحفل وتفاصيله خلال الفترة المقبلة".