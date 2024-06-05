 
الأربعاء 05 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

"سلة الناشئين" يعسكر في الكويت ويشارك ببطولتي العرب وغرب آسيا

المنتخب الوطني للناشئين تحت 18 سنة لكرة السلة - (من المصدر)
المنتخب الوطني للناشئين تحت 18 سنة لكرة السلة - (من المصدر)
عمان – يواصل المنتخب الوطني للناشئين تحت 18 عاما بكرة السلة، تحضيراته الجادة بحثا عن ظهور مميز في النسخة الثامنة عشرة من بطولة كأس آسيا التي يستضيفها الأردن بالفترة من 2 إلى 9 أيلول (سبتمبر) المقبل، في صالة الأمير حمزة بمدينة الحسين للشباب.اضافة اعلان
وأنهى "صقور الناشئين" مؤخرا، مشاركته في بطولة الأردن "دوري اللعيبة"، بعدما خاض 7 مباريات ضمن مرحلة الذهاب بقيادة المدرب المساعد هيثم طليب، ليرسل معها إشارات مطمئنة حول تصاعد المستوى الفني للاعبين وتأكيد جدية وقدرات اللاعبين في الدفاع عن قميص المنتخب الوطني ورفع علم الوطن خفاقا في كبرى المحافل الدولية.
والتحق المدير الفني لمنتخب الناشئين، وسام الصوص، بتدريبات الفريق لقيادتها في مرحلة التحضير الجادة، حيث سيدخل "الصقور" في معسكر تدريبي بالكويت نهاية الشهر الحالي، يسبق المشاركة في البطولة العربية بجمهورية مصر العربية مطلع تموز (يوليو) المقبل، وبطولة غرب آسيا بالعراق خلال الفترة من 10 إلى 17 من الشهر ذاته، إلى جانب إقامة معسكر تدريبي في أوروبا وتحديدا باليونان في آب (أغسطس) المقبل، سعيا لرفع مستوى الجاهزية الفنية والبدنية للاعبين.
ويهدف اتحاد كرة السلة إلى تحضير اللاعبين بصورة مثالية، عبر إخضاعهم إلى فترة تحضير مثالية ومدروسة، خصوصا وأنه يرى بالجيل الحالي نواة حقيقة لمنتخب المستقبل وبشكل يعكس حجم الجهد المبذول من الأندية ويترجم مدى الرؤية الصحيحة لاتحاد اللعبة في الاستثمار بدوري الفئات العمرية من خلال تطويره، برفع عدد الفرق المشاركة وزيادة أعداد المباريات.
ويراهن "السلة" على الجيل الحالي من اللاعبين في تحقيق هدف التأهل إلى نهائيات كأس العالم للناشئين، خصوصا وأن مختلف مراكز اللعب تشهد منافسة شرسة وزخما في المواهب، وبشكل يتيح للجهاز الفني اختيار نخبة اللاعبين القادرين على ترجمة الأهداف المنشودة على أرض الواقع، فضلا عن فتح الباب أمام المواهب المقيمة في الخارج بتقديم أوراقهم وإثبات إمكانياتهم لنيل شرف تمثيل المنتخب الوطني. 
وينتظم في تدريبات المنتخب الوطني، اللاعبون: روحي الكيلاني، عبدالله شتات، باسل خوالدة، عمر سلمان، سيف زعتري، يزيد أبو شهيل، ينال أبو شهيل، حمزة شعبان، هاشم الفرج، حمزة سحويل، الطيب قاسم، محمود ذياب، معتز صويص، وضاح يغمور، فادي امسيح، عمر الفقيه، حسين عبابنة، أحمد البربري وزيد فانوس، إلى جانب انضمام لاعبين آخرين جددين وعائدين من الإصابة.   
share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
مونتريال الكندي يعلن تعاقده مع صانع الألعاب فريدي ابراهيم بشكل رسمي - (من المصدر)

جراسا يشدد الخناق على بترا.. فيلادلفيا الأقوى هجوما.. وفريدي إلى مونتريال

04 حزيران 2024
لاعب أرابيلا ديمونتا هاريس في طريقة للتسجيل بسلة بيلا - (من المصدر)

أيلة وأرابيلا يستهلان انطلاقة إياب سلة "دوري اللعيبة" اليوم

01 حزيران 2024
"السلة" يرسم خريطة الطريق أمام الأندية للمشاركة في "الممتاز" ويستحدث بطولة سن 20

"السلة" يرسم خريطة الطريق أمام الأندية للمشاركة في "الممتاز" ويستحدث بطولة سن 20

01 حزيران 2024
لاعب فريق "جراسا" يزن الطويل يحاول المرور أمام رقابة عدد من لاعبي بيلا - (تصوير: أمجد الطويل)

"بترا" يمضي بـ"العلامة الكاملة".. و"فيلادلفيا" الأقوى هجوما

28 أيار 2024
لاعب "بيلا" زيد خوري يحاول المرور بالكرة في مواجهة "أيلة" - (تصوير: أمجد الطويل)

"بترا" يواصل سلسلة انتصاراته.. "أرابيلا" الأقوى هجوما.. ومعاناة لـ"أيلة"

25 أيار 2024
انتصاران لفريقي "رم" و"فيلادلفيا" بدوري اللعيبة لكرة السلة

انتصاران لفريقي "رم" و"فيلادلفيا" بدوري اللعيبة لكرة السلة

24 أيار 2024
افكار و مواقف

لا عدالة في عالم يحكمه الأميركان..!‏

علاء الدين أبو زينة |اليوم

هيبة المعلم على المحك

محمود خطاطبة |اليوم

التكريم الملكي للمحافظ

سلامة الدرعاوي |اليوم

فلسطين في فلسطين

سميح المعايطة |اليوم

جريمة منظمة وتجهيل متعمد

مالك العثامنة |اليوم

سقوط حكومة نتنياهو قريبا

زيدون الحديد |اليوم
ترجمات
عناصر من تنظيم "داعش" الإرهابي في إحدى المناطق بسورية-(أرشيفية)

‏الطريق إلى محور مقاومة من غير الدول‏

ترجمات | منذ3 ساعة
1717502019609647800

ثلاثة شرور‏

ترجمات |04 حزيران 2024
1717502019669648000

اقتصاديات الضفة سترسخ السلطة الفلسطينية أو تدفعها إلى الانهيار

ترجمات |04 حزيران 2024
اسرائيل وحماس

‏اليمين الإسرائيلي يريد كل الأرض الفلسطينية، وهو سبب إرهاب الدولة

ترجمات |04 حزيران 2024
بوتين

هل تصل التحالفات الغربية إلى حديقة بوتين الخلفية؟

ترجمات |04 حزيران 2024
القراءة

‏لماذا ما نزال نقرأ الكتب؟

ترجمات |04 حزيران 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
c161d219-b4b0-4248-97ab-280d9430bc39 copy

العيد

الغسلة الإخبارية 04 حزيران 2024

68130817-6f63-43b8-b9c6-7c2639fb38f6 copy

عريس 29 أيار 2024

hajjaj copy

نفسي 03 حزيران 2024

for-web

عبودية الترند 02 حزيران 2024

WhatsApp Image 2024-06-02 at 5.28

موبايل 01 حزيران 2024

web copy
 