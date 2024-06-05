"سلة الناشئين" يعسكر في الكويت ويشارك ببطولتي العرب وغرب آسيا

خالد تيسير العميري

اضافة اعلان

عمان – يواصل المنتخب الوطني للناشئين تحت 18 عاما بكرة السلة، تحضيراته الجادة بحثا عن ظهور مميز في النسخة الثامنة عشرة من بطولة كأس آسيا التي يستضيفها الأردن بالفترة من 2 إلى 9 أيلول (سبتمبر) المقبل، في صالة الأمير حمزة بمدينة الحسين للشباب.وأنهى "صقور الناشئين" مؤخرا، مشاركته في بطولة الأردن "دوري اللعيبة"، بعدما خاض 7 مباريات ضمن مرحلة الذهاب بقيادة المدرب المساعد هيثم طليب، ليرسل معها إشارات مطمئنة حول تصاعد المستوى الفني للاعبين وتأكيد جدية وقدرات اللاعبين في الدفاع عن قميص المنتخب الوطني ورفع علم الوطن خفاقا في كبرى المحافل الدولية.والتحق المدير الفني لمنتخب الناشئين، وسام الصوص، بتدريبات الفريق لقيادتها في مرحلة التحضير الجادة، حيث سيدخل "الصقور" في معسكر تدريبي بالكويت نهاية الشهر الحالي، يسبق المشاركة في البطولة العربية بجمهورية مصر العربية مطلع تموز (يوليو) المقبل، وبطولة غرب آسيا بالعراق خلال الفترة من 10 إلى 17 من الشهر ذاته، إلى جانب إقامة معسكر تدريبي في أوروبا وتحديدا باليونان في آب (أغسطس) المقبل، سعيا لرفع مستوى الجاهزية الفنية والبدنية للاعبين.ويهدف اتحاد كرة السلة إلى تحضير اللاعبين بصورة مثالية، عبر إخضاعهم إلى فترة تحضير مثالية ومدروسة، خصوصا وأنه يرى بالجيل الحالي نواة حقيقة لمنتخب المستقبل وبشكل يعكس حجم الجهد المبذول من الأندية ويترجم مدى الرؤية الصحيحة لاتحاد اللعبة في الاستثمار بدوري الفئات العمرية من خلال تطويره، برفع عدد الفرق المشاركة وزيادة أعداد المباريات.ويراهن "السلة" على الجيل الحالي من اللاعبين في تحقيق هدف التأهل إلى نهائيات كأس العالم للناشئين، خصوصا وأن مختلف مراكز اللعب تشهد منافسة شرسة وزخما في المواهب، وبشكل يتيح للجهاز الفني اختيار نخبة اللاعبين القادرين على ترجمة الأهداف المنشودة على أرض الواقع، فضلا عن فتح الباب أمام المواهب المقيمة في الخارج بتقديم أوراقهم وإثبات إمكانياتهم لنيل شرف تمثيل المنتخب الوطني.وينتظم في تدريبات المنتخب الوطني، اللاعبون: روحي الكيلاني، عبدالله شتات، باسل خوالدة، عمر سلمان، سيف زعتري، يزيد أبو شهيل، ينال أبو شهيل، حمزة شعبان، هاشم الفرج، حمزة سحويل، الطيب قاسم، محمود ذياب، معتز صويص، وضاح يغمور، فادي امسيح، عمر الفقيه، حسين عبابنة، أحمد البربري وزيد فانوس، إلى جانب انضمام لاعبين آخرين جددين وعائدين من الإصابة.