مدرب منتخب السلة يستهجن الحديث عن "الفوضى التكتيكية"

خالد تيسير العميري

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عمان – استهجن المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة السلة وسام الصوص، الحملات الأخيرة التي تستهدف فريقه، مع استمرار وصف شكل الأداء بـ"الفوضى التكتيكية"، وذلك مع ختام مشوار المنتخب الوطني في النافذة الأولى من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا 2025 في السعودية.وحقق المنتخب الوطني الفوز على منتخبي فلسطين (73-46) والسعودية (79-64)، ليتصدر ترتيب فرق مجموعته الرابعة برصيد 4 نقاط، يليه المنتخبان السعودي والعراقي في المركزين الثاني والثالث تواليا برصيد ثلاث نقاط لكل فريق، فيما حل المنتخب الفلسطيني في المركز الرابع برصيد نقطتين.ويستأنف "صقور الأردن" مشواره في التصفيات الآسيوية بمواجهة المنتخب العراقي في ملعبه يوم الجمعة 22 من تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، لحساب النافذة الثانية. ثم يحل ضيفا على شقيقه المنتخب الفلسطيني يوم الإثنين 25 منه.ويقول الصوص في حديثه الخاص لـ"الغد": "أنجزنا الأهم في المرحلة الحالية والمتمثل بتحقيق الفوز في مباراتين خضناهما ضمن النافذة الأولى من التصفيات الآسيوية على فلسطين والسعودية، وأظهرنا حجم التضامن مع المنظومة ووقوف اللاعبين جنبا إلى جنب في المرحلة الحالية التي تحمل عنوان الإحلال والتبديل، من دون الإخلال بالقوام الرئيسي للفريق، فكانت النتائج موجودة بشكل متواز مع متطلبات المرحلة الجديدة"، لافتا إلى أن اللاعبين أظهروا شخصية قوية خلال المباريات الرسمية بعيدا عن الشكل الذي ظهر عليه المنتخب في بطولة قطر الدولية الودية، والتي كانت مفيدة لإعادة حساسية خوض المباريات إلى اللاعبين بعد فترة انقطاع طويلة.ورفض الصوص وصف شكل الأداء الذي ظهر عليه المنتخب الوطني في المرحلة الماضية بـ"الفوضى التكتيكية"، مشددا: "نجتهد في الجهاز الفني لاستغلال قدرات لاعبينا وتوظيفها بالشكل الصحيح، ما يؤديه اللاعبون على أرض الملعب هو تنفيذ دقيق لما نخطط له ونتدرب عليه من خلال الاعتماد على نقاط القوة لكل لاعب، فمتوسط التسجيل أمام دفاعنا يبلغ 55 نقطة في المباراة، وهجوميا نضع كل لاعب في مكانه الصحيح".واستطرد: "النتائج التي تحققت في السنوات الثلاث الماضية خلال فترة قيادتي الدفة الفنية للمنتخب الوطني، لا أعتقد أنها تحققت بشكل عشوائي كما يحاول البعض توصيفها، كما يبدو أن نجاحات الصقور باتت صعبة على بعض المشككين وأربكت حساباتهم"، مؤكدا تلقيه عبارات الثناء والإشادة من مدربين عالميين نظير بصمته الواضحة على أداء المنتخب الوطني، بخلاف الصورة المحلية التي يتعامل معها البعض حسب أهوائهم ومصالحهم الشخصية.وتابع: "نقاط قوة المدرب تكمن في توظيف قدرات اللاعبين بالمكان المحبب لهم، وأرى أن لاعبينا نضجوا تكتيكيا وفنيا بصورة كبيرة، ولمسنا أثر ذلك في مواجهة المنتخب السعودي".واستنكر الصوص استمرار بعض المشككين بإطلاق العنان أمام الشائعات حول فقدان السيطرة على لاعبي المنتخب الوطني، وغياب عملية الضبط داخل وخارج الملعب، مشيرا في هذا الصدد: "الفريق مثل العائلة الواحدة وأنا صاحب القرار الأول في المنتخب الوطني، لقد قمنا ببناء بيئة خاصة ومحفزة للفريق تركز على مواصلة العمل بجد وإخلاص وتعزيز ثقافة الفوز والتحلي بالمسؤولية، من يتحدث عن غياب السيطرة وضعف عملية الضبط، فإنه لا يمتلك الخبرة الكافية للحكم على ما يشاهده ويفسره حسب أهوائه، أؤكد أن صقورنا منضبطون داخل الملعب وخارجه".وحول تباين مستوى الأداء وعدم الاستقرار على طريقة لعب معينة، يؤكد الصوص: "من الصعب أن يتم بناء طريقة لعب وتبنيها في مباراتين بغضون أربعة أيام فقط، بطلة العالم ألمانيا خسرت مؤخرا من بلغاريا في نافذة التصفيات، التي دائما ما تكون مرهونة بظروف الإصابات والعمل ونقص الجاهزية، لكن منتخبنا الوطني ظهر بشكل مرض في الشقين الدفاعي والهجومي رغم الظروف الصعبة التي نمر بها".وفتح الصوص الباب أمام استقطاب مدربين جدد للجهاز الفني، بقوله: "نتطلع إلى إضافة مساعد مدرب وآخر لتطوير المهارات في المرحلة المقبلة، لكننا سنكون حريصين على اختيار الأشخاص المناسبين ضمن معيار الكفاءة بغض النظر عن هوية المدربين"، مؤكدا أن تواجد مدير تطوير المنتخبات الوطنية مروان معتوق مع المنتخب الوطني بصورة قريبة، يأتي في إطار مسؤولياته ومهامه استنادا إلى منصبه وخبراته، وبما يشكل تعزيزا إيجابيا للفريق".ولدى سؤاله عن فترة انقطاع اللاعبين عن خوض المباريات لفترة طويلة، أشار: "سيكون هناك بطولة ينظمها الاتحاد في المرحلة المقبلة، ومع نهايتها سنبدأ بعملية تجميع المنتخب الوطني وخوض سلسلة من المباريات الودية، في ظل عدم وجود بطولات رسمية مدرجة على أجندة الاتحادات القارية والعربية في المرحلة المقبلة".وأكد الصوص، أن "الإحلال والتبديل" يمثل عنوان المرحلة المقبلة للمنتخبات الوطنية، مشيرا في هذا الصدد: "باب المنتخب مفتوح أمام جميع اللاعبين ومن مختلف الأعمار، نريد الوقوف على أداء بعض اللاعبين عن قرب من خلال البطولة المقرر تنظيمها بالفترة المقبلة، كما من المقرر تجميع المنتخب الأولمبي تحت 23 عاما للتدرب، وهذا يفتح الباب أمام استمرار ضخ الوجوه الجديدة للمنتخب الوطني والعمل على تنمية مهاراتهم وإكسابهم الخبرات بطريقة متوازنة"، لافتا إلى أن ارتداء قميص المنتخب الوطني شرف وحلم كل لاعب، ومؤكدا أن تحقيق النتائج بصورة متوازنة مع عملية الإحلال والتبديل من شأنه أن يوسع رقعة خيارات اللاعبين أمام الجهاز الفني.واختتم: "نعمل بطريقة علمية في استدعاء اللاعبين، وننظر بعناية واهتمام أكبر إلى اللاعب الذي يمكنه خدمة المنتخب الوطني لسنوات طويلة، نحن نريد الاستثمار باللاعب المؤهل جسديا وفنيا، وهذا هو العلم الحديث في كرة السلة".ومن الجدير بالذكر، أن الصوص توج مع المنتخب الوطني بلقبي بطولة كأس الملك عبدالله الدولية، وحل رابعا في بطولة كأس آسيا 2021 في جاكرتا، وتأهل مع "الصقور" إلى كأس العالم 2023 للمرة الثانية تواليا والثالثة في تاريخه، إلى جانب تحقيقه الميدالية الفضية الأولى للأردن في سجل مشاركاته بالألعاب الجماعية على مدار تسع نسخ خاضها في دورة الألعاب الآسيوية وبمختلف الرياضات، والأولى لكرة السلة الأردنية على صعيد مسابقات الرجال.