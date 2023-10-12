الخميس 12 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

"النشامى" يبحث عن النتيجة والأداء أمام إيران بالبطولة الرباعية

جانب من تدريبات المنتخب الوطني على ملعب الكرامة تحضيرا لمواجهة منتخب إيران - (تصوير: أمجد الطويل)
جانب من تدريبات المنتخب الوطني على ملعب الكرامة تحضيرا لمواجهة منتخب إيران - (تصوير: أمجد الطويل)
 تنتظر المنتخب الوطني لكرة القدم مهمة صعبة الليلة، عندما يواجه نظيره الإيراني عند الساعة التاسعة مساء على ستاد عمان الدولي، ضمن منافسات البطولة الرباعية الودية التي تقام بفترات التوقف الدولية المعتمدة.اضافة اعلان
ويبحث المنتخب الوطني عن الاداء والنتيجة في مباراة اليوم أمام إيران، في خطوة مهمة قبيل تصفيات المونديال.
وتشهد البطولة مشاركة منتخبي قطر والعراق أيضا، واللذين سيلتقيان قبيل هذه المواجهة على الملعب نفسه عند الساعة السادسة مساء، على أن يتأهل الفائز من كل مواجهة للمباراة النهائية التي ستقام مساء الثلاثاء، فيما سيلعب الخاسران باليوم ذاته لقاء تحديد المركز الثالث.
ويتطلع "النشامى" لتغيير الصورة التي ظهر بالتجمع الأخير، بخسارته في مبارتين وديتين أمام النرويج وأذربيجان، علما بأنها ستكون المباراة الثالثة تحت قيادة المدرب المغربي حسين عموتة، ما يجعله أمام فرصة مواتية لإثبات قدراته الفنية في قيادة سفينة المنتخب لبر الأمان في الاستحقاقات المقبلة.
وكان المنتخب الوطني، نال لقب البطولة الرباعية في العام الماضي، بعد أن فاز على المنتخب السوري في الدور نصف النهائي بهدفين دون رد، فيما تجاوز منتخب سلطنة عمان بالمشهد الختامي بهدف نظيف.
وأعلن اتحاد الكرة مؤخرا عن فتح أبواب المدرجات بالمجان أمام الجماهير، من أجل مساندة ودعم المنتخب الوطني في البطولة، فيما تفاوتت أسعار تذاكر جماهير المنتخبات الأخرى، مع توقعات بحضور جماهيري كبير للجالية العراقية في الأردن لمساندة "أسود الرافدين".
وتعد مواجهة الليلة الرابعة عشرة في تاريخ المنتخبين على جميع الأصعدة، حيث حقق المنتخب الوطني نتيجة الفوز في 4 مناسبات، مقابل خسارته في 7 مباريات، وانتهاء 3 مباريات بنتيجة التعادل، علما بأن المنتخب سجل 10 أهداف واستقبال 15 هدفا.
ويسعى المنتخب الوطني إلى الاستفادة قدر المستطاع من مواجهة الليلة، باعتبار أن منافسه يتمتع بإمكانيات فنية عالية، ما يدفع المدرب للعمل على إيقاف خطورة مفاتيح اللعب لديهم، مع تفعيل أدوار مهاجمي المنتخب المميزة وفي مقدمتهم نجم مونبيليه الفرنسي موسى التعمري.
وتضم قائمة المنتخب للبطولة الدولية الرباعية كلا من: يزيد أبو ليلى، مالك شلبية، أحمد الجعيدي، محمد أبو حشيش، سعد الروسان، عبد الله نصيب "ديارا"، إحسان حداد، مهند خير الله، دانيال عفانة، هادي الحوراني، فراس شلباية، مصطفى عيد، إبراهيم سعادة، نور الدين الروابدة، نزار الرشدان، صالح راتب، رجائي عايد، عبيدة السمارنة، يوسف أبو جلبوش "صيصا"، أحمد عرسان، موسى التعمري، أنس العوضات، محمد أبو زريق "شرارة"، محمود مرضي، علي علوان، يزن النعيمات، مهند أبو طه وأمين الشناينة.
ومن المتوقع أن يعتمد عموتة في تشكيلته الأساسية على كل من: يزيد أبو ليلى، محمد أبو حشيش، عبد الله نصيب، مهند خير الله، فراس شلباية، إبراهيم سعادة، نور الدين الروابدة، موسى التعمري، أنس العوضات، علي علوان ويزن النعيمات.
وبدوره، يعيش المنتخب الإيراني تحت قيادة مدربه الوطني أمير قلعة نويي حالة معنوية جيدة، بعد نتائج التجمع الأخير الذي شهد فوز إيران في مباراتيها الوديتين  على بلغاريا 1-0 وعلى أنغولا 4-0، وتحتل حاليا المركز 21 عالميا والثاني على صعيد القارة الآسيوية.
وتضم قائمة المنتخب الإيراني كلا من: علي رضا بیرانوند، بیام نیازمند، سید حسین حسیني، إحسان حاج صفي، میلاد محمدي، شجاع خلیل‌ زاده، محمد حسین کنعاني زادكان، مرتضی بورعلي كنجي، محمد دانشكر، أمین حزباوي، صادق محرمي، رامین رضاییان، روزبه جشمي، سعید عزت‌ الله، أحمد نورالله، محمد محبي، جواد حسین‌ نزاد، سامان قدوس، علي رضا جهان بخش، مهرداد محمدي، کریم انصاري فرد، مهدي طارمي وسردار آزمون.
وتعد البطولة الرباعية المحطة التحضيرية الأخيرة للمنتخب الوطني المقبل على المشاركة في التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم التي تبدأ الشهر المقبل، إلى جانب مشاركته الخامسة في نهائيات كأس آسيا خلال شهر كانون الثاني (يناير) من العام المقبل.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
جماهير نادي سلتيك الإسكتلندي تدعم فلسطين خلال مباراة لفريقها - (من المصدر)

نجوم الكرة لا يملكون إلا شعبيتهم وكلماتهم لنصرة غزة

منذ 24 دقيقة
لاعبة الأهلي نتاشا النبر (يسار) خلال مشاركة سابقة مع فريقها بدوري المحترفات - (من المصدر)

دوري "أولى سيدات" ينطلق اليوم بمشاركة لاعبات معتزلات

منذ 25 دقيقة
المنتخب الوطني للكرة الطائرة خلال مشاركته مؤخرا في الدورة العربية بالجزائر-(من المصدر)

قطيشات: الأردن يستضيف العديد من البطولات العربية على مستوى الأندية والمنتخبات الوطنية

منذ 28 دقيقة
لحظة تسليم البطل عبدالرحيم أبوجميلة بطاقة احتراف الكلاسيك في النسخة الماضية -(الغد)

300 لاعب يتسابقون نحو 3 بطاقات احتراف بـ"أجسام الأردن" اليوم

منذ 29 دقيقة
لاعب الجليل عبدالرحمن عبسي يتجه للتسجيل بسلة الأرثوذكسي في مباراة سابقة - (من المصدر)

مواجهة منتظرة تجمع شباب بشرى والجليل بـ"سلة الناشئين"

منذ 30 دقيقة
حارس مرمى فريق الأهلي ربيع عزالدين يسيطر على الكرة في لقاء الوحدات - (من المصدر)

عز الدين: عموتة لا يلجأ إلى "الكوتا" في اختيار عناصر المنتخب

منذ 31 دقيقة
افكار و مواقف

أمريكا..!

علاء الدين أبو زينة |اليوم

تسليح الأردنيين

موفق ملكاوي |اليوم

إبداع المقاومة أم فشل العدو

سائد كراجة |اليوم
سلامة الدرعاوي

نمو ولكن!

سلامة الدرعاوي |اليوم

الكلفة الاقتصادية لحرب غزة

رعد التل |اليوم

مصر والأردن.. المخطط واحد

سميح المعايطة |اليوم
ترجمات
برج سكني شاهق أصابته القوات الإسرائيلية في مدينة غزة، تشرين الأول (أكتوبر) 2023 – (المصدر)‏

لماذا هاجمت حماس - ولماذا أخذت إسرائيل على حين غرة‏ ؟

ترجمات | منذ24 ساعة
‏إسرائيليون يحتجون في تل أبيب على إجراءات الحكومة لإضعاف القضاء - (أرشيفية)

‏الوجه الحقيقي لحركة الاحتجاج الإسرائيلية‏

ترجمات |22 آب 2023
مقاتلون من تنظيم "داعش - ولاية خراسان" - (أرشيفية)

الجهاد الأفغاني التالي جهود "طالبان" لاحتواء "داعش- خراسان"

ترجمات |10 تشرين الأول 2023
‏فتاة فلسطينية بين أنقاض مبان دمرها القصف الإسرائيلي على بيت لاهيا - (أرشيفية)

‏أميركيون يكتبون عن العنصرية الإسرائيلية والتواطؤ الأميركي‏

ترجمات |10 تشرين الأول 2023
في الاحتجاجات "التجمع مطلوب"، رسم للفنان مستر فيشر - (المصدر)

لماذا تفشل الحركات الجماهيرية‏

ترجمات |09 تشرين الأول 2023
‏عمال الإنقاذ وأقارب الضحايا ينصبون خياما أمام المباني التي دمرها الفيضان في درنة، ليبيا، 18 سبتمبر 2023 - (أرشيفية)

وسائل الإعلام تتجاهل تماما دور "الناتو" الحربي في الفوضى الليبية

ترجمات |08 تشرين الأول 2023
 