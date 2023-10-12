"النشامى" يبحث عن النتيجة والأداء أمام إيران بالبطولة الرباعية

مهند جويلس

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تنتظر المنتخب الوطني لكرة القدم مهمة صعبة الليلة، عندما يواجه نظيره الإيراني عند الساعة التاسعة مساء على ستاد عمان الدولي، ضمن منافسات البطولة الرباعية الودية التي تقام بفترات التوقف الدولية المعتمدة.ويبحث المنتخب الوطني عن الاداء والنتيجة في مباراة اليوم أمام إيران، في خطوة مهمة قبيل تصفيات المونديال.وتشهد البطولة مشاركة منتخبي قطر والعراق أيضا، واللذين سيلتقيان قبيل هذه المواجهة على الملعب نفسه عند الساعة السادسة مساء، على أن يتأهل الفائز من كل مواجهة للمباراة النهائية التي ستقام مساء الثلاثاء، فيما سيلعب الخاسران باليوم ذاته لقاء تحديد المركز الثالث.ويتطلع "النشامى" لتغيير الصورة التي ظهر بالتجمع الأخير، بخسارته في مبارتين وديتين أمام النرويج وأذربيجان، علما بأنها ستكون المباراة الثالثة تحت قيادة المدرب المغربي حسين عموتة، ما يجعله أمام فرصة مواتية لإثبات قدراته الفنية في قيادة سفينة المنتخب لبر الأمان في الاستحقاقات المقبلة.وكان المنتخب الوطني، نال لقب البطولة الرباعية في العام الماضي، بعد أن فاز على المنتخب السوري في الدور نصف النهائي بهدفين دون رد، فيما تجاوز منتخب سلطنة عمان بالمشهد الختامي بهدف نظيف.وأعلن اتحاد الكرة مؤخرا عن فتح أبواب المدرجات بالمجان أمام الجماهير، من أجل مساندة ودعم المنتخب الوطني في البطولة، فيما تفاوتت أسعار تذاكر جماهير المنتخبات الأخرى، مع توقعات بحضور جماهيري كبير للجالية العراقية في الأردن لمساندة "أسود الرافدين".وتعد مواجهة الليلة الرابعة عشرة في تاريخ المنتخبين على جميع الأصعدة، حيث حقق المنتخب الوطني نتيجة الفوز في 4 مناسبات، مقابل خسارته في 7 مباريات، وانتهاء 3 مباريات بنتيجة التعادل، علما بأن المنتخب سجل 10 أهداف واستقبال 15 هدفا.ويسعى المنتخب الوطني إلى الاستفادة قدر المستطاع من مواجهة الليلة، باعتبار أن منافسه يتمتع بإمكانيات فنية عالية، ما يدفع المدرب للعمل على إيقاف خطورة مفاتيح اللعب لديهم، مع تفعيل أدوار مهاجمي المنتخب المميزة وفي مقدمتهم نجم مونبيليه الفرنسي موسى التعمري.وتضم قائمة المنتخب للبطولة الدولية الرباعية كلا من: يزيد أبو ليلى، مالك شلبية، أحمد الجعيدي، محمد أبو حشيش، سعد الروسان، عبد الله نصيب "ديارا"، إحسان حداد، مهند خير الله، دانيال عفانة، هادي الحوراني، فراس شلباية، مصطفى عيد، إبراهيم سعادة، نور الدين الروابدة، نزار الرشدان، صالح راتب، رجائي عايد، عبيدة السمارنة، يوسف أبو جلبوش "صيصا"، أحمد عرسان، موسى التعمري، أنس العوضات، محمد أبو زريق "شرارة"، محمود مرضي، علي علوان، يزن النعيمات، مهند أبو طه وأمين الشناينة.ومن المتوقع أن يعتمد عموتة في تشكيلته الأساسية على كل من: يزيد أبو ليلى، محمد أبو حشيش، عبد الله نصيب، مهند خير الله، فراس شلباية، إبراهيم سعادة، نور الدين الروابدة، موسى التعمري، أنس العوضات، علي علوان ويزن النعيمات.وبدوره، يعيش المنتخب الإيراني تحت قيادة مدربه الوطني أمير قلعة نويي حالة معنوية جيدة، بعد نتائج التجمع الأخير الذي شهد فوز إيران في مباراتيها الوديتين على بلغاريا 1-0 وعلى أنغولا 4-0، وتحتل حاليا المركز 21 عالميا والثاني على صعيد القارة الآسيوية.وتضم قائمة المنتخب الإيراني كلا من: علي رضا بیرانوند، بیام نیازمند، سید حسین حسیني، إحسان حاج صفي، میلاد محمدي، شجاع خلیل‌ زاده، محمد حسین کنعاني زادكان، مرتضی بورعلي كنجي، محمد دانشكر، أمین حزباوي، صادق محرمي، رامین رضاییان، روزبه جشمي، سعید عزت‌ الله، أحمد نورالله، محمد محبي، جواد حسین‌ نزاد، سامان قدوس، علي رضا جهان بخش، مهرداد محمدي، کریم انصاري فرد، مهدي طارمي وسردار آزمون.وتعد البطولة الرباعية المحطة التحضيرية الأخيرة للمنتخب الوطني المقبل على المشاركة في التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم التي تبدأ الشهر المقبل، إلى جانب مشاركته الخامسة في نهائيات كأس آسيا خلال شهر كانون الثاني (يناير) من العام المقبل.