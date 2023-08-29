الثلاثاء 29 آب 2023
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نهائي كأس الأميرة آية للكرة الطائرة للسيدات اليوم

النصر يسعى للاحتفاظ باللقب.. ودي لاسال يتطلع لاسترداده

لاعبة النصر فرح العطعوط تحاول إسقاط الكرة في ملعب دي لاسال خلال مباراة كأس السوبر - (الغد)
لاعبة النصر فرح العطعوط تحاول إسقاط الكرة في ملعب دي لاسال خلال مباراة كأس السوبر - (الغد)
 يتجاذب فريقا النصر ودي لاسال لقب كأس الأميرة آية لكرة الطائرة اليوم، وذلك من خلال المباراة النهائية التي تجمعهما عند الساعة 7 في صالة قصر الرياضة بمدينة الحسين للشباب، والتي تقام برعايةن سارة الشريف، في خطة مهمة من اتحاد اللعبة لجذب الجهات الخاصة إلى رعاية نهائيات المسابقات على مستوى الرجال والسيدات.اضافة اعلان
النصر جاهز
يعيش فريق النصر نشوة الظفر بلقب كأس السوبر على حساب منافسه التقليدي دي لاسال، منطلقا من ايقاف هيمنة منافسه على جيمع المسابقات المحلية، وإن كان دي لاسال يتفوق بعدد مرات الفوز بألقاب السوبر والدوري وكأس الأميرة آية، إلا أن النصر نجح في فرض نفسه قطبا مهما للعبة بقيادة مدربه علي منكو منذ سنوات، ودعم مجلس إدارة النادي برئاسة عضو اتحاد الكرة الطائرة يونس العبداللات.
ويقول المدير الفني لفريق النصر علي منكو: "اللاعبات جاهزات، ويتقدمن إلى المباراة بمعنويات عالية، وساهم الفوز على دي لاسال والتتويج بلقب كأس السوبر، في رفع الجاهزية النفسية للاعبات، والتي رافقها تجهيز بدني وتكتيكي، وارتفع مؤشر الأداء العام من خلال المباريات الودية ومباريات الدور الأول من كأس الأردن، وننظر بأهمية كبيرة إلى ضم ثنائية ألقاب الموسم، والتي تمهد لنا الطريق للنظر بعيدا نحو لقب الدوري بالمرحلة المقبلة".
وينظر المدير الفني لفريق النصر منكو، إلى تقديم توليفة متناسقة من مجموعة الخيارات التي يملكها، بوجود رهف حيمور، رند حيمور، رغد حيمور، تمارا حازم، تمارا الحسنات، تالا أبوزيد، تالا أبوشريحة، تسنيم داوود، سندس صافي، ليليا محمد، فرح العطعوط، داليا وادي، شادية العواملة، والمحترفة اللبنانية ميرنا شيخو.
دي لاسال.. مكافآت مجزية
وينظر فريق دي لاسال إلى استعادة الطريق صوب منصات التتويج، وهو الذي هيمن على جميع ألقاب البطولات النسوية منذ سنوات طويلة، وفرضت الحالة التنافسية التي فرضها حضور فريق النصر الفني منذ أكثر من موسمين، على إعادة ترتيب أوراقه ما يمنحه فرصة استعادة لقب كأس الأميرة آية، والمحافظة على لقب الدوري.
ويؤكد المدير الفني لفريق دي لاسال فواز زهران، صرف إدارة النادي بالتعاون مع الشركة الراعية للفريق – شركة أفنان" مكافآت مجزية للاعبات في حال الفوز، مشيرا إلى أن المكافآت تحفيزية بهدف رفع الحالة النفسية للاعبات، مشددا على ثقته الكبيرة بجميع عناصر الفريق لتقديم أفضل ما لديهن بهدف استعادة لقب كأس الأردن-على حد تعبير زهران-، مشيرا إلى الانسجام وتناسق الأدوار وعلاج الأخطاء وتعزيز الإيجابيات، كان عنوان العمل الفني خلال الفترة الماضية، منوها إلى دخول المحترفة البرازيلية ماري دي سيلفا في "فورمة" الفريق الذي يتطلع إلى لقب كأس الأردن.
ويعول المدير الفني لفريق دي لاسال، على جاهزية لاعباته، وعودة نجمة المنتخب الوطني زينة الطاهر إلى صفوفه، منطلقا من قدرات تالا فحماوي، نانسي عياش، رهف أبوالليل، زينة الطاهر، آية شنك، رؤى سعيفان، يارا البشتاوي، رهف عدوي، غنا عساف، نانسي صافي، والبرازيلية دي سيلفا، في تقديم تشكيلته لهذه المباراة المرتقبة.
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