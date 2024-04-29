سحب قرعة الدوري الأردني للمحترفات

عمان - الغد- سحبت اليوم الإثنين ، في مقر الاتحاد الأردني لكرة القدم، قرعة بطولة الدوري الأردني للمحترفات لموسم 2024.

وتنطلق المواجهات الجمعة 17 أيار (مايو) المقبل، وتستمر حتى 14 أيلول (سبتمبر) المقبل، على ملعب البولو في مدينة الحسين للشباب، بمشاركة 6 أندية: الاتحاد، الأرثوذكسي، الاستقلال، النصر، عمان FC، والحسين. اضافة اعلان

وحسب القرعة، يلتقي في الجولة الأولى عمان FC مع الاتحاد، ويواجه الحسين نظيره النصر، فيما يقابل الأرثوذكسي فريق الاستقلال.

وحسب التعليمات، تقام مباريات البطولة بنظام الدوري المجزأ من 3 مراحل ذهاب وإياب، ومرحلة ذهبية، بحيث يفوز باللقب الفريق الحاصل على المركز الأول في ترتيب الفرق النهائي.

يذكر أن فريق الاتحاد توّج بلقب النسخة الأخيرة للدوري الأردني للمحترفات، حصل الأرثوذكسي على المركز الثاني، وعمان FC استقر ثالثاً، وصعد الحسين من دوري الدرجة الأولى للسيدات بعد حصده اللقب الموسم الماضي.

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