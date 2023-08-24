منتخب السلة يباشر تدريباته في الفلبين استعدادا للمونديال

خالد تيسير العميري موفد اتحاد الإعلام الرياضي

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باشر المنتخب الوطني الأول لكرة السلة، أمس، تدريباته في العاصمة الفلبينية "مانيلا"، وذلك تأهبا لانطلاقة مشواره في نهائيات كأس العالم 2023 لكرة السلة بمواجهة المنتخب اليوناني عند الساعة 11:45 من صباح يوم غد في صالة "مول أوف آسيا أرينا"، ضمن منافسات الجولة الأولى عن مباريات المجموعة الثالثة.واكتفى لاعبو "صقور الأردن" بالتصويب على السلتين لنحو 40 دقيقة في التدريب الصباحي الذي أقيم بالقاعة الرئيسية التي ستحتضن مبارياته في المونديال "مول أوف آسيا أرينا"، فيما ارتكزت التدريبات المسائية التي أقيمت في صالة "نينوي أكينو" التدريبية على تنفيذ الخطط الدفاعية والهجومية المقرر تطبيقها في مواجهة اليونان.وتسود الأجواء الإيجابية داخل معسكر المنتخب الوطني، حيث بلغت الحالة المعنوية للاعبين أعلى مستوياتها، وسط تطلعاتهم للظهور بأفضل صورة ممكنة في كأس العالم، وبشكل يعكس تطور كرة السلة الأردنية في السنوات الأخيرة.وتشهد التدريبات انتظام اللاعبين كافة، وهم: زيد عباس وأحمد الدويري وأحمد الحمارشة ومحمد شاهر وفريدي وأمين أبو حواس وسامي بزيع ومالك كنعان وزين النجداوي وهاشم عباس وأحمد حموري ورونديه جيفرسون، وتبدو صفوف "الصقور" مكتملة قبل الشروع في المنافسات الرسمية، باستثناء لاعب "الجناح" أمين أبو حواس، الذي لم تمنعه الإصابة السابقة من مواصلة التدريب واللعب حتى الآن، لكن الجهاز الفني بقيادة وسام الصوص ومساعديه محمد حمدان وعبدالله أبو قورة، سيكون حريصا على منحه دقائق لعب مناسبة، تجنبا لتفاقم إصابته.الصوص: المهمة صعبةوتحدث المدير الفني للمنتخب الوطني وسام الصوص خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في قاعة المؤتمرات الصحفية بصالة "مول أوف آسيا أرينا"، بحضور حشد غفير من ممثلي وسائل الإعلام المحلية والعالمية، عن جاهزية المنتخب الوطني لتقديم صورة مشرفة عن كرة السلة الأردنية، رغم إيمانه بصعوبة المهمة أمام منتخبات كبيرة بحجم الولايات المتحدة واليونان.وقال الصوص: "سعداء بوجود الأردن في هذا المحفل العالمي، الذي نشارك فيه اليوم للمرة الثالثة، والمرة الأولى لي كمدرب للمنتخب الوطني، هناك فرق كبيرة في مجموعتنا، لكننا مستعدون لمواجهتهم"، لافتا إلى أن المجنس رونديه جيفرسون يحظى بدعم وشعبية كبيرة في الفلبين، كونه خاض تجربة احترافيه سابقة هناك، ومعربا في الوقت ذاته عن تمنياته بأن تحظى مباريات المنتخب الوطني بمؤازرتهم، إلى جانب أبناء الجالية الأردنية من المقيمين والمغتربين.عباس: جاهزون للتحديورفع قائد المنتخب الوطني زيد عباس – أكثر اللاعبين الأردنيين مشاركة في كأس العالم بواقع 3 مرات – راية التحدي خلال حديثه في المؤتمر الصحفي، مؤكدا جاهزيته وزملائه اللاعبين لخوض مباريات المونديال بثقة كبيرة وهمة عالية.وأشار: "هذه مشاركتي الثالثة والأخيرة لي في كأس العالم، اشكر ثقة الجهاز الفني واتحاد السلة على منحي هذه الفرصة، الناس هنا يمتلكون شغفا كبيرا تجاه اللعبة، ونريد أن نظهر بصورة قوية لإسعادهم وبث الفرحة أيضا في الشارع الرياضي الأردني".حفل الافتتاح اليوموتنطلق اليوم منافسات بطولة كأس العالم، حيث تحتضن صالة "فلبين أرينا" المباراة الأولى بين منتخبي أنغولا وإيطاليا عند الساعة 11 من صباح اليوم، والتي سيحضرها سمو الأمير فيصل بن الحسين، رئيس اللجنة الأولمبية وعضو المكتب التنفيذي باللجنة الأولمبية الدولية إلى جانب حفل الافتتاح ومباراة جمهورية الدومينيكان والفلبين عند الساعة 3 مساء وبالمكان نفسه، وذلك على هامش تواجده في الفلبين وحضوره المؤتمر العالمي للاتحاد الدولي لكرة السلة "الكونغرس"، والذي أفضى إلى انتخاب القطري الشيخ سعود بن علي آل ثاني، رئيسا للاتحاد الدولي حتى العام 2027.وتشهد صالة "أوكيناوا أرينا" في العاصمة اليابانية طوكيو، إقامة مباراتين اليوم، عن المجموعة الخامسة، حيث تلتقي فنلندا مع استراليا الساعة 11 صباحا، وألمانيا مع اليابان الساعة 3:10 مساء، فيما تحتضن صالة "مول أوف آسيا أرينا" مباراتي المكسيك ومونتينيغرو الساعة 11:45 صباحا، ومصر مع ليتوانيا الساعة 3:10 مساء عن المجموعة الرابعة.وفي صالة "أندونيسيا أرينا"، يستهل المنتخب اللبناني مشواره المونديالي بمواجهة لاتفيا عند الساعة 12:15 مساء، وتلعب كندا مع فرنسا الساعة 4:10 مساء، لحساب المجموعة الثامنة.ويقام كأس العالم في الفلبين واليابان وأندونيسيا "استضافة مشتركة"، ويستمر حتى 10 أيلول (سبتمبر) المقبل، بمشاركة 32 منتخبا يمثلون مختلف القارات.التأهل للأولمبيادتخصص 7 بطاقات للتأهل المباشر من كأس العالم إلى دورة الألعاب الأولمبية (باريس 2024) التي تقام منافساتها في الفترة من 27 تموز (يوليو) إلى 11 آب (أغسطس) من العام المقبل، وتكون موزعة على أفضل المنتخبات من القارات بناء على التصنيف النهائي، بحيث تحصل منتخبات الأميركيتين على بطاقتين ومثلهما لأوروبا، مقابل بطاقة تأهل واحدة عن قارات أفريقيا وآسيا وأوقيانوسيا، في حين ستخصص البطاقات الأربع المتبقية من خلال البطولات التأهيلية الأولمبية، بعد منح بطاقة مباشرة إلى "البلد المنظم" فرنسا، وبإجمالي 12 منتخبا للرجال، ومثلها للسيدات، وبإجمالي 288 لاعبا ولاعبة سيتنافسون في أكبر التظاهرات الرياضية.