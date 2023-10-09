الإثنين 09 تشرين الأول 2023
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بنك الإسكان يواصل دعم جمعية همتنا بإعادة تأهيل مركز صحي غور المزرعة الشامل

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دعم
أعلن بنك الإسكان عن مواصلة مساندته لجمعية همتنا الخيرية، مقدماً دعمه للجمعية في مشروعها الجديد بإعادة تأهيل وتطوير مركز صحي غور المزرعة الشامل، لتمكينه من تقديم الرعاية الصحية المثلى والمتكاملة لنحو 25 ألف نسمة من المواطنين في لواء الأغوار الجنوبية/ الكرك، وللعاملين في المصانع في المناطق القريبة على الطريق الدولي باتجاه العقبة، بما ينعكس على الصحة المجتمعية العامة.اضافة اعلان

وتأتي هذه الخطوة في إطار الشراكة الاستراتيجية التي تجمع الطرفين منذ العام 2020، والتي قام البنك ضمنها في وقت سابق بدعم إعادة تأهيل وتطوير مركز الأميرة بسمة الصحي في منطقة رأس العين، ودعم تجهيز غرفة عناية متوسطة بالكامل للمرضى الذين يتم علاجهم داخل قسم الأورام في مستشفى البشير.

ويوفر البنك من خلال الدعم الجديد، التمويل اللازم لتنفيذ عمليات التأهيل التي تشمل تطوير البنية التحتية، وأعمال التوسعة، وإضافة المزيد من الأقسام وعيادات الاختصاص ومنامات الكادر الطبي للمركز، بما يتضمن أعمال الإنشاءات والتجهيز بالأنظمة الميكانيكية المتناغمة مع البيئة والملائمة والمراعية للطبيعة المناخية والجغرافية للمنطقة، فضلاً عن التجهيز بمختلف المستلزمات ومنها المستلزمات الطبية.

ويعكس دعم البنك المستدام لمشاريع جمعية همتنا الخيرية التزامه تجاه القطاع الصحي الذي يستحوذ على نصيب كبير من برامجه للمسؤولية المؤسسية المجتمعية، خاصة وأنه يؤمن بدور القطاع الخاص في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للتنمية التي تركز على الصحة العامة لكافة الفئات والشرائح.

ومع هذا الدعم، يضيف بنك الإسكان المزيد من المساهمات الفعالة والهادفة لإحداث الفوارق الإيجابية في حياة الأفراد والقطاعات المتنوعة، والداعمة لمسار التنمية الاجتماعية والاقتصادية، لرصيده الحافل منها عبر السنوات.
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