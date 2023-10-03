الثلاثاء 03 تشرين الأول 2023
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جائزة عمار تطوف حول دول الوطن العربي بنسختها السابعة محلياً والأولى عربياً

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اعلان الجائزة
انطلقت اليوم أولى جولات جائزة عمار لدعم المبدعين من ذوي الإعاقة بنسختها السابعة محلياً والأولى عربياً تحت شعار الإلهام يتكلم عربي والتي تنظمها جمعية الإرادة للموهوبين من ذوي الإعاقة برعاية شريكها الذهبي بدجت وبدعم من وزراء التضامن الاجتماعي في كافة دول الوطن العربي وتحت مظلة جامعة الدول العربية.اضافة اعلان

وشهدت الانطلاقة الأولى في مدينة الرياض توقيع مذكرة تفاهم بين جمعية الإرادة للموهوبين من ذوي الإعاقة وشركة بدجت لتأجير السيارات وجاء ذلك لدعم وتمكين ذوي الإعاقة والاهتمام بهم تماشياً مع أهداف رؤية المملكة 2030.

وأعرب رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور عمار بوقس عن شكره وامتنانه للشريك الذهبي بدجت والذي أولى المسؤولية الإجتماعية حقها ولذوي الإعاقة اهتماماً كبيراً كونهم جزء مهم في العالم أجمع.

من جهته أكد مدير عام الموارد البشرية والتطوير التنظيمي لشركة بدجت السيد سيف أبو هليل اهتمام وحرص الشركة على رعاية مثل هذه المبادرات والتي تعتبر من المبادرات الهامة في المملكة وفي جميع الدول العربية لخدمة الموهوبين من ذوي الإعاقة وتقديمهم على الساحة كونهم من أهم ركائز هذا المجتمع.

وتتكون لجنة التحكيم هذا الموسم من أبرز النجوم في الوطن العربي وهم النجم المصري مصطفى شعبان، الإعلامي المصري معالي الدكتور عمرو الليثي، الفنان السعودي قصي خضر، الفنانة التشكيلية المغربية نادية الشِلاوي ويترأس اللجنة مؤسس الجائزة الدكتور عمار بوقس والذي يعتبر رمزاً لذوي الإعاقة في العالم العربي.

الجدير بالذكر أن اللجنة انطلقت في جولتها من الرياض ثم ستواصل رحلتها إلى العاصمة الأردنية عمّان ثم القاهرة ثم تونس وتختم جولتها في الدار البيضاء بالمغرب لمقابلة المشاركين في هذه الجائزة، وسيتم استضافة المواهب من الدول العربية الأخرى لأقرب دولة لهم.


كما كشفت اللجنة المنظمة للجائزة أن عدد المسجلين تجاوز 70 ألف متسابق من كافة الدول العربية حيث تم تصفيتهم وفرزهم من خلال لجنة أولية مختصة ليتم مقابلة المواهب الأقوى من قبل لجنة تحكيم الجائزة.

الجدير بالذكر أن الجائزة تتضمن ثلاثة مسارات المسار الأول وهو مسار ذوي الإعاقة حيث يشارك فيه أصحاب المواهب الإبداعية والاستثنائية من ذوي الإعاقة في شتى مجالات الموهبة وجميع أنواع الإعاقات وتأتي جوائز هذا المسار على النحو التالي:
-المركز الأول (100,000) ريال سعودي
-المركز الثاني (50,000) ريال سعودي
-المركز الثالث (30,000) ريال سعودي

المسار الثاني مخصص لكافة أفراد المجتمع المهتمين بذوي الإعاقة سواء بأفكار أو مشاريع مبتكرة تخدم هذه الفئة وتسهل حياتهم وجائزة هذا المسار (25,000) ريال سعودي. المسار الثالث وهو مسار القطاع غير الربحي تشارك فيه المنظمات غير الربحية بمبادراتها الاجتماعية ومشاريعها التنموية التي تساهم في تمكين الموهوبين من ذوي الإعاقة وجائزة هذا المسار قدرها (50,000) ريال سعودي.

حيث سيتم تتويج الفائزين من خلال حفل نهائي يقام في ديسمبر المقبل بالعاصمة السعودية الرياض.
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