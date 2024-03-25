الإثنين 25 آذار 2024
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مجموعة عليان تعلن عن إنجازاتها المميزة لشركة "Wallbox"لشواحن السيارات الكهربائية لعام 2023

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الشواحن

أعلنت مجموعة عليان، الوكيل والموزع الحصري لعلامة "Wallbox" الإسبانية لشواحن السيارات الكهربائية وإدارة حلول الطاقة، عن نتائج الأعمال البيعية المميزة التي حققتها علامة “Wallbox”، مسجلة زيادة في المبيعات بنسبة 25% في السوق الأردنية في العام 2023، وهو ما عزز صدارتها كوكيل حصري لشواحن السيارات الكهربائية المعتمدة لكافة أنواع السيارات الكهربائية، كما رسخ مكانتها كخيار مفضل لقائمة طويلة من العملاء من القطاع المؤسسي والأفراد من الباحثين عن حلول شحن موثوقة وذكية.

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هذا وكانت المجموعة قد وسعت نطاق أعمالها التجارية، وذلك مع توقيع العديد من الشراكات مع عدة مؤسسات وشركات من مختلف الأحجام، فاق عددها الـ70 مؤسسة وشركة خلال العام 2023، متولية بموجبها مهمة تركيب نماذج مختلفة من شواحن “Wallbox”، مشتملة على: شواحن التيار المتردد (AC)، وشواحن التيار السريع الحالي (DC)، إلى جانب تقديم خيارات التركيب المنزلي لتلبية احتياجات الأفراد المتنامية.


وحول هذا الشأن، قال الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية العربية للسيارات، وهي إحدى شركات مجموعة عليان، محمد عليّان: "فخورون بالإنجازات التي حققتها علامة “Wallbox”  خلال العام 2023 ضمن وقت زمني قصير، كما نؤكد التزامنا الشديد بمبادئ الاستدامة في قطاع النقل، من خلال تمكين الأفراد والمؤسسات من صنع ومشاركة واستخدام الطاقة الخضراء المتجددة وهو أمر غير مسبوق في المملكة."


وأضاف عليان بأن المجموعة طرحت خلال العام 2023 منتجات جديدة ومبتكرة وذات جودة عالية، وذلك استجابةً للطلب المتنامي على فئة السيارات الكهربائية، مما أسهم في الانتشار الكبير لعلامة “Wallbox” في السوق المحلية، مؤكداً عزم المجموعة مواصلة الانتشار وتوفير محطات شحن ذكية في مختلف أنحاء المملكة لتلبية احتياجات المستهلكين الذين يتجهون للسيارات الكهربائية.


ويذكر أن مجموعة عليان كانت قد حصلت على حق الامتياز التجاري والحصري لتمثيل علامة "Wallbox" وهي إحدى أفضل العلامات التجارية الأوروبية المتخصصة في حلول شحن السيارات الكهربائية في العالم، في العام 2022، وكانت قد ضمتها لمحفظتها الواسعة من العلامات التجارية المتخصصة في عالم السيارات، والتي تشمل سيارات كيا، وهيونداي، وإيسوزو، وإطارات كومهو.

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