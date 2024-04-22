الثلاثاء 23 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

38.4 مليون دينار صافي أرباح مجموعة بنك الإسكان في الربع الأول من عام 2024

بنك الاسكان
بنك الاسكان

أعلنت مجموعة بنك الإسكان للتجارة والتمويل عن نتائجها المالية للثلاثة أشهر الأولى من عام 2024، حيث حققت المجموعة أرباحاً صافية بعد المخصصات والضرائب بلغت 38.4 مليون دينار، بارتفاع نسبته 6.1% مقارنة مع ما تم تحقيقه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي.

وفي تعليقه على هذه النتائج المالية، أعرب رئيس مجلس الادارة، عبد الإله الخطيب، عن ارتياحه لها مؤكدا أنها تعكس نجاح سياسات المجموعة واستراتيجيتها المتسمة بالمرونة والحداثة، والمستندة الى المحافظة على ارث المجموعة الممتد لأكثر من خمسة عقود من النجاحات والانجازات.

واضاف الخطيب ان النتائج المالية التي تم تحقيقها تأتي لتأكد على قدرة المجموعة على التعامل مع والظروف والتحديات الاقتصادية الاستثنائية في ظل التداعيات الناجمة عن التطورات الجيوسياسية الدولية وما لها من آثار سلبية على المؤشرات الاقتصادية المختلفة، إضافة الى استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وآثاره الجسيمة على العديد من القطاعات الاقتصادية والخدمية.

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ومن جانبه، استعرض الرئيس التنفيذي للبنك، عمار الصفدي، المؤشرات المالية الرئيسية لمجموعة البنك للربع الاول من عام 2024، والتي تؤكد متانة المركز المالي للمجموعة، وتعكس كفاءتها في التوظيف الفعال والمرن للموارد ضمن مختلف قطاعاتها التشغيلية، ومواصلتها تحقيق النمو المستهدف والمستدام في مختلف أنشطتها التشغيلية.

  وأشار الصفدي الى أن مجموعة البنك واصلت تطبيق منهجيتها الحصيفة في ادارة المخاطر، واستمرت في التحوط لأي ظروف أو تحديات اقتصادية محتملة، وقامت برصد المزيد من مخصصات الخسائر الائتمانية المتوقعة خلال الربع الاول من العام الحالي.

وبين الصفدي ان مجموعة البنك تمكنت خلال الربع الاول من العام 2024 من المحافظة على تحقيق عائد متميز على الموجودات وحقوق الملكية للمساهمين، بمستوى بلغ 1.74% و 11.6% على التوالي، مما يعكس كفاءة البنك التشغيلية وإدارة الموجودات والمطلوبات بفعالية لتحقيق النمو المستهدف. 

واضاف الصفدي ان مجموعة البنك تمكنت خلال الربع الاول من العام الحالي من تحقيق نمو قوي في صافي التسهيلات الائتمانية بلغت نسبته 7.0%؜ منذ بداية العام لتصل إلى 4.8 مليار دينار كما في نهاية آذار 2024، وقد انعكس هذا النمو إيجابيا على اجمالي الدخل والربح التشغيلي والحصة السوقية للبنك.


وبين الصفدي ان مجموعة البنك حافظت على تعزيز مصادر الأموال لديها، فارتفعت ودائع العملاء منذ بداية العام بنسبة 2.1% لتصل إلى 5.8 مليار دينار كما في نهاية الربع الأول من العام 2024، إضافة إلى المحافظة على متانة القاعدة الرأسمالية للبنك؛ حيث بلغ إجمالي حقوق الملكية 1.4 مليار دينار، فيما بلغت نسبة كفاية رأس المال 18.5% كما في نهاية الربع الأول من العام الحالي، وهي أعلى من الحد الأدنى للمتطلبات التنظيمية للبنك المركزي الأردني ولجنة بازل

وأكد الصفدي أن البنك سيواصل استراتيجيته القائمة على مواكبة أحدث التطبيقات الإلكترونية والرقمية بالقياس مع أفضل الممارسات المصرفية المعمول بها عالمياً، لتقديم أفضل الخدمات المصرفية للعملاء للمحافظة على رضاهم، إلى جانب مواكبته المستمرة للتطورات المستجدة في عالم الصناعة المصرفية وما توفره التكنولوجيا الحديثة في هذا المجال، وبما يليق بمكانة بنك الاسكان المتقدمة في السوق المصرفية الأردنية.



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