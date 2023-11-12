الأحد 12 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

الخوخ يساعد على فقدان الوزن ويحسن الذاكرة

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الخوخ
يتمتع الخوخ بفوائد صحية عديدة، ويعد الخوخ من الفواكه المنخفض السعرات الحرارية نسبيا ، ولكنه يحتوي على كمية من الفيتامينات والمعادن المهمة. اضافة اعلان

ويحتوي البرقوق على نسبة جيدة من الألياف الغذائية، والتي تساعد في دعم صحة الجهاز الهضمي وتقليل مخاطر الإصابة بالإمساك.

وكشفت الدكتورة زهرة بافلوفا أخصائية الغدد الصماء، أن تناول الخوخ الطازج أو المجفف يساعد بانتظام على تحسين الذاكرة وإبطاء شيخوخة الجسم.

وتقول: "تحتوي هذه الفاكهة على فيتامينات A وC وعناصر الكالسيوم والفوسفور والحديد والبورون ومادة البكتين ومضادات الأكسدة التي تساعد على تقوية العضلات والعظام، وقد ثبت أنها تحسن الذاكرة وتبطئ عملية الشيخوخة".

وتشير الطبيبة، إلى أن الخوخ فاكهة غنية بالألياف الغذائية، ما يساعد على التخلص من الوزن الزائد. 

ويشعر الشخص من تناول الخوخ الطازج بالشبع ويحافظ على مستوى ثابت للسكر في الدم.

بالإضافة إلى ذلك يمنع الخوخ بنوعيه الطازج والمجفف الإمساك، واحتوائها على عنصر الحديد يمنع الإصابة بفقر الدم، وفقا لروسيا اليوم.

وتحذر الطبيبة في نفس الوقت من الإفراط في تناول الخوخ، لأنه يؤدي إلى انتفاخ البطن والإسهال والحساسية. وتنصح بتناول ما لا يزيد عن 6 حبات متوسطة الحجم خلال اليوم، 1-2 حبة كل مرة.

ووفقا لها، لا ينصح الأشخاص الذين يعانون من مشكلات في المعدة والكلى بتناول أكثر من 1-2 حبة خوخ في اليوم. لأن خوخ يحتوي على الأوكسالات التي تزيد من خطر تكون حصى الكلى.
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