الإثنين 06 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

رغم تنظيفها.. طبيب يوضح أسباب غير متوقعة لاصفرار الأسنان

أسباب غير متوقعة لاصفرار الأسنان
أسباب غير متوقعة لاصفرار الأسنان

هناك خطآن يرتكبهما الكثير من الأشخاص عند تنظيف أسنانهم، دون العلم أنهما يفقداها مع مرور الوقت لونها الأبيض، حسبما ذكر الدكتور فراخ حميد، طبيب الأسنان.

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وقال حميد إن الخطأ الأول هو "استعمال الفرشاة قبل تبليلها بالماء"، والثاني "غسل الأسنان بعد فترة وجيزة من تناول الأطعمة الحمضية".

وشدد على ضرورة الإقلاع عن هذين الخطآين، لأنهما يتسببان في تغير الأسنان إلى اللون الأصفر، وفقًا لموقع "سكاي نيوز"، نقلًا عن صحيفة "The Mirror" البريطانية.


وأضاف: "عندما تبلل الفرشاة، تحصل على تجربة تنظيف أكثر أمانًا وفعالية، لأن شعيراتها تصبح أكثر نعومة، بالإضافة إلى سهولة توزيع المعجون على جميع الأسنان".


وأوضح أن تفريش الأسنان بالمعجون بعد تناول الأطعمة الحمضية يمكن أن يؤدي إلى تآكل طبقة المينا التي تغلف سطح السن من الخارج.


واختتم حميد حديثه بالإشارة إلى أهمية تنظيف الأسنان مرتين يوميًا لمدة دقيقتين لكل مرة، مع ضرورة استعمال غسول طبي أو معجون مضاد للميكروبات والمواظبة على زيارة الطبيب.

 

 

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