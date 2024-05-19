الأرصاد تنشر تفاصيل طقس الأحد

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يبقى الطقس دافئ فوق المرتفعات الجبلية الأحد، وحار نسبي إلى حار في باقي المناطق، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احياناً.وبحسب إدارة الأرصاد الجوية، يبقى الطقس لطيف الحرارة فوق المرتفعات الجبلية العالية ليلا، ودافئ في باقي المناطق، مع استمرار ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.يكون الطقس دافئ فوق المرتفعات الجبلية الاثنين، وحار نسبي إلى حار في باقي المناطق، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات في ساعات ما بعد الظهر.الثلاثاء، يبقى الطقس دافئ فوق المرتفعات الجبلية، وحار نسبي إلى حار في باقي المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات في ساعات ما بعد الظهر.في حين يكون الطقس دافئ فوق المرتفعات الجبلية العالية الأربعاء، وحار نسبي إلى حار في باقي المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.