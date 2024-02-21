الأربعاء 21 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

ما هي خطورة القهوة سريعة الذوبان

قهوة سريعة الذوبان
قهوة سريعة الذوبان
أعلن الدكتور ألكسندر سوزيكين الأستاذ المشارك في قسم علم وظائف الأعضاء والبيئة البشرية في جامعة التعليم الروسية، أنه يمكن للقهوة سريعة الذوبان أن تسبب مشكلات صحية.اضافة اعلان


ويقول الدكتور في حديث لصحيفة "إزفيستيا": "هناك احتمال كبير للإصابة بالتهاب المعدة التآكلي وقرحة المعدة والاثني عشر والتهاب البنكرياس الحاد والمزمن. كما قد تحفز خروج الحصى من كيس المرارة إذا كانت موجودة لدى المريض".

ووفقا له، أظهر التحليل الكيميائي الحيوي للقهوة سريعة الذوبان وجود مواد خطيرة فيها، مثل العطور، ومحسنات الطعم والرائحة. ويحذر الخبير من أن قهوة "ثلاثة في واحد" تتكون بشكل رئيسي من السكر وإضافات عشبية مختلفة والمنكهات والأصباغ، التي تعطي المشروب لونا بنيا جميلا.

ويشير إلى أن القهوة سريعة الذوبان عالية الجودة يمكن أن تفيد الجسم. وهذا النوع من القهوة يصنع باستخدام طرق درجات الحرارة العالية والمنخفضة، التي تتضمن تحميص أو تجفيف حبوب البن، التي خلالها تطلق الزيوت الطيارة - مضادات الأكسدة القوية التي يمكن أن تقلل من الإجهاد التأكسدي في الجسم وتحارب الجذور الحرة التي تنتج خلال عملية التمثيل الغذائي غير السليمة. RT

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