الأربعاء 03 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

فوائد مذهلة للشوكلاتة.. منها إنقاص الوزن

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صورة تعبيرية

أكدت دراسة جديدة أن تناول الشوكولاته له فوائد عظيمة للصحة؛ أهمها إنقاص الوزن، والوقاية من مرض ألزهايمر.
ووفق صحيفة «نيويورك بوست» الأميركية، فقد أشارت الدراسة، التي أجرتها جامعة تشنغتشو في الصين، إلى أن هناك مادة كيميائية موجودة في الشوكولاته تسمى «الثيوبرومين» لها فوائد عدة للجسم والدماغ.

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ولفت الفريق إلى أن هذه المادة الكيميائية مضادة للالتهابات، وتحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، ويمكن أن تحمي الدماغ من مرض ألزهايمر.


وأوضحوا أن «الثيوبرومين» يمكنها مواجهة تأثير ارتفاع مستويات الكوليسترول بالدم على الذاكرة والوظيفة الإدراكية، ومن ثم فإنها تساعد في تعزيز وظائف المخ، وتدعم كذلك الحالة المزاجية وتحارب الاكتئاب.


وكتب مؤلفو الدراسة: «أظهر الثيوبرومين خصائص وقائية عصبية، وقدرة عالية على منع تلف الخلايا العصبية، وتحسينات في الذاكرة الحركية والوظائف التنظيمية الإدراكية».

وتابعوا: «نظراً لانخفاض معدل حدوث الآثار الجانبية وقلة الأضرار التي تلحق بجسم الإنسان عند تناول جرعات مناسبة منها، فإن مادة (الثيوبرومين) ومشتقاتها تبدو واعدة للوقاية من الاضطرابات المرتبطة بالدماغ».


بالإضافة إلى ذلك، فقد أكدت الدراسة أن تناول الشوكولاته قد يساعد أيضاً على إنقاص الوزن؛ لأن «الثيوبرومين» تساعد الجسم على تكسير الدهون.


كما يمكن أن تسهم المادة أيضاً في تعزيز صحة الكبد والكلى.


وكتب الباحثون، في دراستهم التي نُشرت بمجلة الأغذية الوظيفية: «جرى فحص تأثيرات الثيوبرومين على عدد من الفئران، ووجدنا أنها أدت إلى انخفاض في وزن الجسم، ووزن الكبد، وتحسينات في عمل الكبد».


وأضافوا: «لقد تأكدنا أيضاً أن الثيوبرومين تحمي الكلى، ويمكن أن تمنع تكوين حصوات الكلى».


ولفت فريق الدراسة أيضاً إلى أن تناول الشوكولاته يمكن أن يعزز جهاز المناعة لديك بفضل خصائصها المضادة للالتهابات.

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