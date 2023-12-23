السبت 23 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

للرجال فقط.. لتعزيز الخصوبة اتبعوا حمية البحر المتوسط

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حمية البحر المتوسط تعزز الصحة الانجابية

وجدت دراسة جديدة أجراها باحثون إيطاليون أن حمية البحر الأبيض المتوسط يمكن أن تعزز خصوبة الرجال.

 
وتتضمن حمية البحر المتوسط تناول كميات كبيرة من الفاكهة والخضراوات بالإضافة إلى المكسرات وزيت الزيتون والحبوب الكاملة والأسماك. .

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واستكشفت الدراسة الجديدة، التي نقلتها شبكة «فوكس نيوز» الأميركية، الأسباب المختلفة للعقم عند الرجال، مع تحديد كيف يلعب النظام الغذائي «دوراً حاسماً في تحسين قدرتهم الإنجابية».


وشملت الدراسة 50 رجلاً «منخفضي الخصوبة»، تتراوح أعمارهم بين 35 و45 عاماً، اتبعوا نظاماً غذائياً متوسطياً، يحتوي كمية كبيرة من الأطعمة العضوية، وذلك لمدة 3 أشهر.

 

وبحلول نهاية الدراسة، وجد الباحثون زيادة كبيرة في مستويات هرمون التستوستيرون، وهو الهرمون الذكري الأساسي المسؤول عن تكوين الحيوانات المنوية والخصوبة، لدى المشاركين.


وعلى الرغم من انخفاض عدد المشاركين في الدراسة، فإن الباحثين قالوا إن النتائج «تؤكد على الدور الذي تلعبه الأنظمة الغذائية في دعم الصحة الإنجابية».

 

وكتبوا في دراستهم التي نشرت في مجلة «علوم الغذاء»: «تتميز حمية البحر المتوسط بأنها غنية بالفيتامينات والمعادن والبوليفينول ومضادات الأكسدة، وهي عناصر ضرورية لحماية الحيوانات المنوية من الإجهاد التأكسدي والضرر».

 

وتابعوا: «بالإضافة إلى ذلك، تحتوي الأطعمة العضوية على كميات منخفضة من المبيدات الحشرية والملوثات، ومستويات أعلى من المركبات النشطة بيولوجياً، وكلها أمور تعزز مستويات هرمون التستوستيرون».

وسبق أن أظهرت دراسات قديمة أن الأنظمة الغذائية التي تحتوي نسبة عالية من الكربوهيدرات المكررة والسكر يمكن أن تكون لها آثار سلبية على صحة الحيوانات المنوية.

 

كما لفتت الدراسات إلى أن حمية البحر المتوسط الغنية بالألياف تقلل الالتهاب بالجسم، وهو الأمر الذي يساهم أيضاً في تعزيز الخصوبة.


ويؤثر العقم على ما بين 8 و12 في المائة من الأزواج في جميع أنحاء العالم، بحسب موقع الشرق الأوسط.

 

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بالتفاصيل ..دليلك لاتباع حمية البحر الأبيص المتوسط

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