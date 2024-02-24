لهذا السبب لا تهمل تنظيف هاتفك الذكي

كل واحد منا لديه جهاز هاتف جوال، يمكن أن تتراكم عليه الجراثيم وخصوصا في حالة وجود خدوش صغيرة عليه.

فحسب موقع شركة التأمين الألمانية "تي كي" إن كل واحد منا ينقر في المتوسط على هاتفه الذكي أكثر من 2500 مرة في اليوم. وفي كل مرة ننقل الجراثيم والبكتيريا ومسببات الأمراض الأخرى إلى سطحه.

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وهنالك واحد من كل خمسة أشخاص لا ينظف هاتفه الجوال على الإطلاق، رغم تراكم الجراثيم

عليه. والأمر أكثر سوء في حالة أجهزة الكمبيوتر، فمن أين تجئ الجراثيم؟ وما هي أسلم طريقة للتنظيف؟





نصائح لضرورة تنظيف الهاتف

يتراكم شريط كثيف من البكتيريا على الشاشة، وهذه البكتيريا تأتي عن طريق الجلد والفم. ولذلك توصي الجمعية الرقمية بيتكوم "Bitkom" بالتنظيف المنتظم للهاتف.

ومن الأفضل استخدام قطعة قماش ناعمة وخالية من الوبر ومبللة قليلاً، بحسب ما نقل موقع جريدة "زود دويتشه تسايتونغ" الألمانية.



وإذا كان الهاتف الذكي متسخًا كثيرا، فيمكن أيضًا استخدام القليل من الصابون السائل مع قطعة القماش أو استخدام منديل تنظيف النظارات.

وتعد منتجات التنظيف التي تحتوي على الكحول أو منظفات الزجاج أو المطهرات من المحرمات في هذه الحالة؛ لأنها يمكن أن تضر شاشة اللمس أو تقلل من عملها بكفاءة.



ولأن معظم البكتيريا تصل إلى شاشة الهاتف عبر اليد تنصح شركة التأمين الألمانية وبتكرار غسيل الأيدي، فذلك يقلل من أعداد البكتريا التي على الشاشة.



وإذا تراكمت الأوساخ على مدخل السماعات أو مقبس الشحن، فيمكن أن استخدام قطعة جافة من القطن لتنظيفها، وقبلها يجب إزالة أي وبر من قطعة القطن حتى لا يعلق داخل الفتحات، كما يمكن استخدام فرشاة أسنان ناعمة لإزالة الأوساخ من تلك المواضع.



ما مدى حرص الناس على تنظيف هواتفهم؟

ورغم كل تلك الإمكانيات لتنظيف الهاتف؛ فإن معظم الأشخاص يتعاملون مع التنظيف المنتظم لهواتفهم الذكية باستخفاف.

فوفقًا لمسح تمثيلي أجرته شركة البحث بيتكوم "Bitkom Research" هناك واحد من كل خمسة أشخاص لا ينظف شاشة جهازه أبدًا.



ومن ناحية أخرى، فإن ستة في المائة يفعلون ذلك كل يوم، و18 في المائة يفعلون ذلك مرة واحدة على الأقل في الأسبوع.

وهناك 39 بالمائة يقومون بتنظيف هواتفهم المحمولة شهرياً على الأقل، و9 بالمائة سنوياً على الأقل، و2 بالمائة كل بضع سنوات، بحسب ما نقلت جريدة "زود دويتشه".





تقصير أيضا في تنظيف أجهزة الكمبيوتر

كما أن الأمور لا تبدو أفضل فيما يتعلق بلوحة المفاتيح وشاشة الكمبيوتر المحمول أو الكمبيوتر العادي، بالإضافة إلى الملحقات مثل "الفأرة" (الماوس).

فهناك 17 بالمائة من أصحاب الأجهزة لا ينظفونها أبدًا، بالمقابل هناك 2 بالمائة فقط يقومون بذلك مرة واحدة على الأقل في الأسبوع.



وحسب موقع الصحيفة الألمانية يقوم ما لا يقل عن 39 بالمائة بتنظيف أسطح الأجهزة مرة واحدة على الأقل شهريًا، بينما يقوم ما يقرب من 37 بالمائة بتنظيفها مرة واحدة على الأقل سنويًا.