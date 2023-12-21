الخميس 21 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

محيط الخصر يحدد إصابة النساء بالعقم!

محيط الخصر
محيط الخصر - تعبيرية

أظهرت دراسة حديثة أن خطر إصابة المرأة بالعقم يزيد بنسبة ثلاثة بالمئة لكل سنتيمتر إضافي حول خصرها.


وحلل الباحثون بيانات 3200 امرأة في الولايات المتحدة تتراوح أعمارهن بين 18 و45 عاما، سُئلن عن تاريخ خصوبتهن وقدمن معلومات حول صحتهن ومدى ممارستهن للرياضة.

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وكشف التحليل أن محيط الخصر مرتبط بالعقم، فكل زيادة بمقدار سنتيمتر واحد، يزيد خطر العقم بنسبة ثلاثة بالمائة.

وانخفضت معدلات العقم لدى النساء اللاتي يبلغ محيط خصرهن 60 سم، بينما كانت النساء اللاتي يبلغ محيط خصرهن 160 سم فما فوق أكثر عرضة للإصابة بالعقم.
ومع ذلك، يبدو أن "الأنشطة الترفيهية المعتدلة" تعكس التأثير لدى النساء اللاتي يزيد محيط خصرهن عن 113.5 سم.


ووفقا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكية، فإن النشاط المعتدل سيرفع معدل ضربات القلب ويسرّع التنفس مع التعرق.


وكتب فريق البحث من مستشفى Huizhou Central People في الصين، في مجلة Plos One: "محيط الخصر هو مؤشر إيجابي للعقم عند النساء، بغض النظر عن مؤشر كتلة الجسم".

 

وقد تزيد النساء اللاتي يحاولن الحمل من فرصهن في الحمل من خلال مراقبة محيط الخصر والمشاركة في الأنشطة الترفيهية المعتدلة"، نقلا عن روسيا اليوم.


كما تشير البيانات إلى أن قياس الخصر الأكبر يمكن أن يزيد أيضا من خطر الإصابة بأمراض القلب والسرطان والسكري.

 

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