هذه هي ‫الطريقة الصحيحة لوضع بخاخ الأنف المضاد للحساسية

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‫وأوضح اختصاصي الحساسية الألماني أنه ينبغي وضع بخاخ الأنف المحتوي على ‫الكورتيزون بطريقة صحيحة كي يؤتي مفعوله ‫المرجو، إذ ينبغي لهذا الغرض رشه بشكل مائل باتجاه الأنف، حيث توجد ‫هناك مداخل الجيوب الأنفية، وهي المواضع التي تتعرض للالتهاب والتورم ‫لدى مرضى حساسية حبوب اللقاح.‫ومن ناحية أخرى، أشار تسوبيربير إلى أن بخاخات الأنف المزيلة للاحتقان، ‫والتي لا تحتاج إلى وصف الطبيب، تعد حلا مؤقتا لعلاج انسداد الأنف ‫المستمر، بسبب حساسية حبوب اللقاح، إذ ينبغي استخدامها لمدة لا تزيد على ‫يومين إلى 3 أيام فقط، وذلك تجنبا لخطر الاعتياد عليها. الألمانية