الثلاثاء 26 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

هذه هي ‫الطريقة الصحيحة لوضع بخاخ الأنف المضاد للحساسية

بخاخ الأنف
بخاخ الأنف
قال الدكتور تورستن تسوبيربير إن بخاخ ‫الأنف المحتوي على الكورتيزون يساعد في تخفيف متاعب مرضى حساسية حبوب ‫اللقاح، حيث يعمل الكورتيزون على علاج الالتهاب والتورم اللذين يؤديان ‫إلى انسداد الأنف، مما يساعد على التنفس بعمق مجددا. ‫اضافة اعلان
‫وأوضح اختصاصي الحساسية الألماني أنه ينبغي وضع بخاخ الأنف المحتوي على ‫الكورتيزون بطريقة صحيحة كي يؤتي مفعوله ‫المرجو، إذ ينبغي لهذا الغرض رشه بشكل مائل باتجاه الأنف، حيث توجد ‫هناك مداخل الجيوب الأنفية، وهي المواضع التي تتعرض للالتهاب والتورم ‫لدى مرضى حساسية حبوب اللقاح.

‫ومن ناحية أخرى، أشار تسوبيربير إلى أن بخاخات الأنف المزيلة للاحتقان، ‫والتي لا تحتاج إلى وصف الطبيب، تعد حلا مؤقتا لعلاج انسداد الأنف ‫المستمر، بسبب حساسية حبوب اللقاح، إذ ينبغي استخدامها لمدة لا تزيد على ‫يومين إلى 3 أيام فقط، وذلك تجنبا لخطر الاعتياد عليها. الألمانية
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