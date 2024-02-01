الخميس 01 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

تأكيد حكم الحبس لنسرين طافش مدة 3 سنوات

نسرين طافش
نسرين طافش

تجاهلت الفنانة السورية نسرين طافش الحكم الذي صدر ضدها من محكمة جُنح أكتوبر، وقضى برفض المعارضة التي تقدمت بها على حكم حبسها 3 سنوات في القضية رقم 1636 لسنة 2023، واتُّهمت فيها بتحرير شيك بنكي بقيمة أربعة ملايين جنيه، بدون رصيد.


تجاهلت الفنانة السورية التعليق على هذا الحكم الذي قد ينتهي بإيداعها أحد السجون المصرية، ونشرت فيديو عبر "إنستغرام" من داخل

اضافة اعلان

موقع تصوير مسلسلها الجديد "بدون مقابل" الذي تتعاون فيه مع الفنان هاني رمزي، ومن المقرر أن يعرض في الموسم الرمضاني المقبل، موضحة أن التصوير يتم بشكل يومي، متمنية أن ينال إعجاب الجماهير.

كما نشرت فيديو جديداً من داخل سيارتها، ظهرت خلاله منسجمة مع أغنية "يجيلك يوم" للمطرب السعودي جواد العلي، معلقة عليه بقولها: "أغاني ومن الطيبين"، ويبدو أنها قررت عدم التأثر بالحكم الصادر في حقّها، وتعمّد إظهارها عدم التأثر به.


تفاصيل تلك الواقعة التي تعرضت لها نسرين طافش، تعود إلى العام الماضي 2023، بعدما تقدمت سيدة تُدعى نشوة، ببلاغ إلى النيابة العامة ضدها، اتهمتها فيه بإصدار شيك بدون رصيد لديها بتاريخ 30 كانون الثاني لعام 2023 ومع البحث تبين أنه لا يقابله رصيد في البنك.


عقدت المحكمة جلسة في السادس والعشرين من شهر حزيران الماضي، وأصدرت حكماً غيابياً بحبس الفنانة السورية، 3 سنوات مع الشغل وكفالة 20 ألف جنيه مصري لإيقاف تنفيذ العقوبة مؤقتاً، لكنها تقدّمت بالمعارضة عليه ورفضته المحكمة في الجلسة التي عقدت مطلع الأسبوع الجاري. -وكالات

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
منى زكي

لماذا تصرّ منى زكي على الظهور بالحجاب في أعمالها الفنية؟

منذ5 ساعة
سعاد بشناق في مختبرها الموسيقي-(من المصدر)

سعاد بشناق.. شغف بتأليف الموسيقا يقودها لتشكيل "سيمفونيات" سينمائية

30 كانون الثاني 2024
unnamed (3) (1)

رزان جمّال بطلة فيلم "أسد أسود" مع محمد رمضان

29 كانون الثاني 2024
النجمة المصرية نجلاء بدر

نجلاء بدر: الفلسطينيون أكثر شعب مكافح شفته في حياتي

29 كانون الثاني 2024
الفنان التشكيلي محمد سمارة-(من المصدر)

بالنحت والخزف التشكيلي.. سمارة ينسج علاقة الإنسان بالأرض والهوية

28 كانون الثاني 2024
الممثلة التركية سونجول أودين

بعمر الـ44.. بطلة المسلسل التركي "نور" ترزق بمولودها الأول

28 كانون الثاني 2024
افكار و مواقف

محكمة "النصح" الدولية،،،

سائد كراجة |اليوم
سلامة الدرعاوي

خطابات موازنة عكس الاتجاه

سلامة الدرعاوي |اليوم

الحرب أولا...أولوية إسرائيل

سميح المعايطة |اليوم

من أزمة إدارة إلى إدارة أزمة

مالك العثامنة |اليوم
ترجمات
محكمة العدل الدولية

"الغد" تنشر الترجمة الكاملة لقرار "العدل الدولية"

ترجمات | منذ22 ساعة
1706350268426397800

كيف يرتبط تطوير غاز بحر غزة بالاجتياح الإسرائيلي‏ للقطاع؟

ترجمات |27 كانون الثاني 2024
إسرائيلي يوقف فلسطينيين على حائط في سياق الإذلال المنهجي الذي يمارسه كيان الاحتلال - (المصدر)

فلسطين أقل من الصفر

ترجمات |30 كانون الثاني 2024
استعدادات عسكرية على الحدود اللبنانية-الإسرائيلية - (أرشيفية)

ثمة حرب أخرى يمكن أن تندلع على الحدود الإسرائيلية اللبنانية

ترجمات |30 كانون الثاني 2024
مسلحان حوثيان قرب سفينة الشحن "غالاكسي ريدر" التي احتجزتها البحرية اليمنية في وقت سابق - (أرشيفية)

هل توقف الضربات الأميركية-البريطانية هجمات الحوثيين؟

ترجمات |29 كانون الثاني 2024
"الحبر الأحمر"، بريشة الفنان "مستر فيش" - (المصدر)‏

حتى أن الإبادة الجماعية لن يتم إيقافها‏

ترجمات |29 كانون الثاني 2024
 
 