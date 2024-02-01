تأكيد حكم الحبس لنسرين طافش مدة 3 سنوات

تجاهلت الفنانة السورية نسرين طافش الحكم الذي صدر ضدها من محكمة جُنح أكتوبر، وقضى برفض المعارضة التي تقدمت بها على حكم حبسها 3 سنوات في القضية رقم 1636 لسنة 2023، واتُّهمت فيها بتحرير شيك بنكي بقيمة أربعة ملايين جنيه، بدون رصيد.





تجاهلت الفنانة السورية التعليق على هذا الحكم الذي قد ينتهي بإيداعها أحد السجون المصرية، ونشرت فيديو عبر "إنستغرام" من داخل

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موقع تصوير مسلسلها الجديد "بدون مقابل" الذي تتعاون فيه مع الفنان هاني رمزي، ومن المقرر أن يعرض في الموسم الرمضاني المقبل، موضحة أن التصوير يتم بشكل يومي، متمنية أن ينال إعجاب الجماهير.



كما نشرت فيديو جديداً من داخل سيارتها، ظهرت خلاله منسجمة مع أغنية "يجيلك يوم" للمطرب السعودي جواد العلي، معلقة عليه بقولها: "أغاني ومن الطيبين"، ويبدو أنها قررت عدم التأثر بالحكم الصادر في حقّها، وتعمّد إظهارها عدم التأثر به.





تفاصيل تلك الواقعة التي تعرضت لها نسرين طافش، تعود إلى العام الماضي 2023، بعدما تقدمت سيدة تُدعى نشوة، ببلاغ إلى النيابة العامة ضدها، اتهمتها فيه بإصدار شيك بدون رصيد لديها بتاريخ 30 كانون الثاني لعام 2023 ومع البحث تبين أنه لا يقابله رصيد في البنك.





عقدت المحكمة جلسة في السادس والعشرين من شهر حزيران الماضي، وأصدرت حكماً غيابياً بحبس الفنانة السورية، 3 سنوات مع الشغل وكفالة 20 ألف جنيه مصري لإيقاف تنفيذ العقوبة مؤقتاً، لكنها تقدّمت بالمعارضة عليه ورفضته المحكمة في الجلسة التي عقدت مطلع الأسبوع الجاري. -وكالات