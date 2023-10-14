السبت 14 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

مراد يلدريم: فلسطين حرة

الممثل التركي مراد يلدريم
الممثل التركي مراد يلدريم
شارك الممثل التركي مراد يلدريم صورة لعلم فلسطين عبر خاصية القصص المصورة عبر انستغرام، وكتب عليها: "فلسطين حرّة". 

يُذكر أنّ يلدريم هو من أصول عربية، فوالدته سورية الأصل؛ كما أن زوجته إيمان الباني مغربية الجنسية.اضافة اعلان




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