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السبت 14 تشرين الأول 2023
2:39 م
مراد يلدريم: فلسطين حرة
الممثل التركي مراد يلدريم
شارك الممثل التركي مراد يلدريم صورة لعلم فلسطين عبر خاصية القصص المصورة عبر انستغرام، وكتب عليها: "فلسطين حرّة".
يُذكر أنّ يلدريم هو من أصول عربية، فوالدته سورية الأصل؛ كما أن زوجته إيمان الباني مغربية الجنسية.
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مراد يلدريم
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