الأربعاء 17 نيسان 2024
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وزارة الثقافة تحتفل باليوم الوطني للعلم الأردني

وزارة الثقافة تحتفل باليوم الوطني للعلم الأردني
وزارة الثقافة تحتفل باليوم الوطني للعلم الأردني

احتفلت وزارة الثقافة، اليوم الثلاثاء، في متحف الحياة البرلمانية بعمان، باليوم الوطني للعلم الأردني، والذي يأتي ضمن احتفالات المملكة باليوبيل الفضي لتولي جلالة الملك عبد الله الثاني سلطاته الدستورية.

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وقالت وزيرة الثقافة، هيفاء النجار، التي رعت الاحتفال، إن هذه تعد الدورة الرابعة لحملة "علمنا عال" التي تطلقها وزارة الثقافة احتفالا باليوم الوطني للعلم الأردني، وتتزامن في هذا العام بالذات مع احتفالات المملكة باليوبيل الفضي.


وأضافت النجار أننا نحتفي بهذه المناسبة برموز هذا العلم والقيم والثوابت الوطنية الأردنية، ونحتفي بالمستقبل كما هو العلم، يزهو ويعلو وبالمواطن الأردني الذي يقف على أرض الوطن بعزة وكبرياء ومحبة وتواضع جم ويستند إلى وطن عزيز كريم كما هو المواطن عزيز كريم لديه الكثير من الشهامة والقدرة على العطاء، لنجدد محبتنا لوطننا ونجدد إيماننا برمزية هذا العلم.


وتابعت إن الراية ستبقى عالية، والأردن سيبقى نموذجا للأمن الاجتماعي والتجديد والدعوة للابتكار ولديه من الطاقات الشابة الاستثنائية على مختلف مستويات الإبداع.


وأشارت إلى أن وزارة الثقافة لا تعمل بعزلة عن باقي الوزارات، مؤكدة أن الإنسان الأردني يستحق أن يشعر بعزة وكرامة وفخر، وأن يقدم لوطنه الأردن الدافئ الحنون المحب.


وقالت وزيرة الثقافة إننا نحتفي بهذا الوطن وبرمز هذا الوطن رايتنا الأردنية العالية الشامخة وننطلق من أن هذه الرمزية للعلم تأتي لأننا نقف بثبات وصلابة على أرض هذا الوطن، مشيرة إلى أن الاحتفال يقام في المتحف وهو أول متحف للحياة البرلمانية في الوطن العربي لنقدم السردية الأردنية لهذا الوطن، ولدينا جذور متأصلة في هذا الوطن، كما لدينا قيادة هاشمية تتميز بتواضعها وعلاقتها المتينة مع شعبها.


ولفتت النجار إلى أن الوزارة تعمل من أجل الصالح العام وبناء الوعي ومن أجل الرموز الوطنية، مشيرة إلى أن الاحتفال باليوم الوطني أقيم في جميع مدارس وزارة التربية والتعليم أيضا.


وبينت أن حملة "علمنا عال" لا تتحدث عن رموز العلم بعزلة عن عمل أو رؤية مستقبلية، موضحة أن الوزارة وضعت من خلال هذه الحملة التي تم فيها رفع العلم الأردني وعلم اليوبيل الفضي، رؤية التحديث الشمولية التي أطلقها جلالة الملك عبد الله الثاني، كما أطلقت الوزارة مجموعة من الأفلام الوثائقية التي تتحدث عن رمزية العلم الأردني.


وكانت الوزيرة، يصاحبها أمين عام الوزارة بالوكالة المهندس ماهر نفش، جالت في مرافق المتحف، حيث استمعت إلى شرح عن موجوداته وما يحتويه من صور وموجودات تقدم السردية الوطنية الأردنية.


واشتمل الاحتفال الذي صاحبته أغان وطنية على توزيع علمي الأردن واليوبيل الفضي على الحضور والمارة، وكتب للكبار وللأطفال من إصدارات وزارة الثقافة، كما اشتمل على رسم علمي الأردن واليوبيل الفضي على وجوه الأطفال. بترا


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