مهرجان عشيات طقوس السابع عشر الدولي

على مسارح المركز الثقافي الملكي و مسرح شمس و مسرح أسامة المشيني و المسرح الصيفي و مسارح الجامعة الأردنية تنطلق التظاهرة المسرحية لفرقة طقوس المسرحية مهرجان عشيات طقوس الدولي السابع عشر في ٥/٢٨ و لغاية ٦/١ بمشاركة سبعة عشر عمل من أربعة عشر دولة عربية و صديقة.
الدورة السابعة عشر تحمل اسم المخرج الراحل خالد الطريفي، ويكرم فيها ثلة من الفنانين العرب والفنانيين المحليين وسيعلن فيما بعد عن أسمائهم وهذا العام يضم المهرجان ثلاث مسارات هي:
المسار الرئيسي عشيات طقوس السابع عشر
و مسار عشيات المونودراما و"الديو" دراما الأول
و مسار عشيات للمسرح الشبابي الأول
و تم تشكيل لجنة التحكيم من الأستاذة
د عدنان مشاقبة / الأردن
محمد الشوابكة / الأردن
شايش النعيمي / الأردن
تقي ولد عبد الحي / موريتانيا
د رشا ناصر العلي / سوريا
و اتفقت الهيئة العامة لفرقة طقوس على أن يكون الدكتور فراس الريموني رئيسا للجنة العليا.
و الدكتور يحيى البشتاوي مديراً لمهرجان عشيات طقوس السابع عشر.
و المخرج واصف الدلالعة مديراً تنفيذياً للمهرجان .
و المخرج عيسى الجراح مديرا لمسار عشيات المونودراما و الديو دراما الأول.
و المخرج معتمد المناصير مديراً للمسار الشبابي لعشيات طقوس.
و الدكتور علي الشوابكة مديرا الندوات و المؤتمرات الفكرية.
و تم تشكيل اللجان المختلفة لإدارة المهرجان
الفنان حسام ذياب والفنان و حسام حازم مسؤول اللجنة الإعلامية
الفنانه رانيا الخلايلة للعلاقات العامة
الفنان محمود الجراح والمخرج محمود الزغول اللجان التنفيذية
الفنان تيسير البريجي للتقنيات
و ستكون جوائز المهرجان موزعة على النحو التالي:
جوائز المهرجان :
ملاحظة : ( تشمل الجوائز مسار عشيات ومسار الديودراما والمونودراما ، جوائز مهرجان الشاب لوحده )
١- جائزة أفضل عمل / عشيات
٢- جائزة أفضل عمل ديودراما
٣- جائزة أفضل عمل مونودراما
٤- جائزة أفضل إخراج ( جائزة واحده يتنافس عليها كل المسارات )
٥- جائزة أفضل سينوغرافيا ( جائزة واحده يتنافس عليها كل المسارات )
٦- جائزة أفضل نص مسرحي / تأليف ( جائزة واحده يتنافس عليها كل المسارات )
٧- جائزة أفضل موسيقى / تأليف ( جائزة واحدة يتنافس عليها كل المسارات )
٨- جائزة أفضل ممثل / عشيات
٩- جائزة أفضل ممثلة / عشيات
١٠- جائزة أفضل ممثل/ة مونودراما
١١- جائزة أفضل ثنائي ديو دراما