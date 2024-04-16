الثلاثاء 16 نيسان 2024
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مهرجان عشيات طقوس السابع عشر الدولي

مهرجان عشيات طقوس السابع عشر الدولي
مهرجان عشيات طقوس السابع عشر الدولي

على مسارح المركز الثقافي الملكي و مسرح شمس و مسرح أسامة المشيني و المسرح الصيفي و مسارح الجامعة الأردنية  تنطلق التظاهرة المسرحية لفرقة طقوس المسرحية مهرجان عشيات طقوس الدولي السابع عشر في ٥/٢٨ و لغاية ٦/١  بمشاركة  سبعة عشر عمل من أربعة عشر دولة عربية و صديقة.

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الدورة السابعة عشر تحمل اسم المخرج الراحل خالد الطريفي، ويكرم فيها ثلة من الفنانين العرب والفنانيين المحليين وسيعلن فيما بعد عن أسمائهم وهذا العام يضم المهرجان ثلاث مسارات هي: 

المسار الرئيسي عشيات طقوس السابع عشر
و مسار عشيات المونودراما و"الديو" دراما الأول
و مسار عشيات للمسرح الشبابي الأول

و تم تشكيل لجنة التحكيم من الأستاذة 
د عدنان مشاقبة / الأردن
محمد الشوابكة / الأردن 
شايش النعيمي / الأردن 
تقي ولد عبد الحي / موريتانيا 
د رشا ناصر العلي / سوريا
و اتفقت الهيئة العامة لفرقة طقوس على أن يكون الدكتور فراس الريموني رئيسا للجنة العليا. 
و الدكتور يحيى البشتاوي مديراً لمهرجان عشيات طقوس  السابع عشر.
و المخرج واصف الدلالعة مديراً تنفيذياً للمهرجان .
و المخرج عيسى الجراح مديرا لمسار عشيات المونودراما و الديو دراما الأول.
و المخرج معتمد المناصير مديراً للمسار الشبابي لعشيات طقوس.
و الدكتور علي الشوابكة مديرا الندوات و المؤتمرات الفكرية.


و تم تشكيل اللجان المختلفة لإدارة المهرجان 
 الفنان حسام ذياب والفنان و حسام حازم مسؤول اللجنة الإعلامية 
الفنانه رانيا الخلايلة للعلاقات العامة 
 الفنان محمود الجراح  والمخرج  محمود الزغول اللجان التنفيذية 
 الفنان تيسير البريجي للتقنيات
و ستكون جوائز المهرجان موزعة على النحو التالي:


جوائز المهرجان :
ملاحظة : ( تشمل الجوائز مسار عشيات ومسار الديودراما والمونودراما ، جوائز مهرجان الشاب لوحده ) 
١- جائزة أفضل عمل / عشيات
٢- جائزة أفضل عمل ديودراما
٣- جائزة أفضل عمل مونودراما 
٤- جائزة أفضل إخراج ( جائزة واحده يتنافس عليها كل المسارات ) 
٥- جائزة أفضل سينوغرافيا ( جائزة واحده يتنافس عليها كل المسارات ) 
٦- جائزة أفضل نص مسرحي / تأليف ( جائزة واحده يتنافس عليها كل المسارات ) 
٧- جائزة أفضل موسيقى / تأليف ( جائزة واحدة يتنافس عليها كل المسارات ) 
٨- جائزة أفضل ممثل / عشيات
٩- جائزة أفضل ممثلة / عشيات 
١٠- جائزة أفضل ممثل/ة مونودراما
١١- جائزة أفضل ثنائي ديو دراما

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