مهرجان عشيات طقوس السابع عشر الدولي

على مسارح المركز الثقافي الملكي و مسرح شمس و مسرح أسامة المشيني و المسرح الصيفي و مسارح الجامعة الأردنية تنطلق التظاهرة المسرحية لفرقة طقوس المسرحية مهرجان عشيات طقوس الدولي السابع عشر في ٥/٢٨ و لغاية ٦/١ بمشاركة سبعة عشر عمل من أربعة عشر دولة عربية و صديقة.

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الدورة السابعة عشر تحمل اسم المخرج الراحل خالد الطريفي، ويكرم فيها ثلة من الفنانين العرب والفنانيين المحليين وسيعلن فيما بعد عن أسمائهم وهذا العام يضم المهرجان ثلاث مسارات هي:



المسار الرئيسي عشيات طقوس السابع عشر

و مسار عشيات المونودراما و"الديو" دراما الأول

و مسار عشيات للمسرح الشبابي الأول



و تم تشكيل لجنة التحكيم من الأستاذة

د عدنان مشاقبة / الأردن

محمد الشوابكة / الأردن

شايش النعيمي / الأردن

تقي ولد عبد الحي / موريتانيا

د رشا ناصر العلي / سوريا

و اتفقت الهيئة العامة لفرقة طقوس على أن يكون الدكتور فراس الريموني رئيسا للجنة العليا.

و الدكتور يحيى البشتاوي مديراً لمهرجان عشيات طقوس السابع عشر.

و المخرج واصف الدلالعة مديراً تنفيذياً للمهرجان .

و المخرج عيسى الجراح مديرا لمسار عشيات المونودراما و الديو دراما الأول.

و المخرج معتمد المناصير مديراً للمسار الشبابي لعشيات طقوس.

و الدكتور علي الشوابكة مديرا الندوات و المؤتمرات الفكرية.



و تم تشكيل اللجان المختلفة لإدارة المهرجان

الفنان حسام ذياب والفنان و حسام حازم مسؤول اللجنة الإعلامية

الفنانه رانيا الخلايلة للعلاقات العامة

الفنان محمود الجراح والمخرج محمود الزغول اللجان التنفيذية

الفنان تيسير البريجي للتقنيات

و ستكون جوائز المهرجان موزعة على النحو التالي:



جوائز المهرجان :

ملاحظة : ( تشمل الجوائز مسار عشيات ومسار الديودراما والمونودراما ، جوائز مهرجان الشاب لوحده )

١- جائزة أفضل عمل / عشيات

٢- جائزة أفضل عمل ديودراما

٣- جائزة أفضل عمل مونودراما

٤- جائزة أفضل إخراج ( جائزة واحده يتنافس عليها كل المسارات )

٥- جائزة أفضل سينوغرافيا ( جائزة واحده يتنافس عليها كل المسارات )

٦- جائزة أفضل نص مسرحي / تأليف ( جائزة واحده يتنافس عليها كل المسارات )

٧- جائزة أفضل موسيقى / تأليف ( جائزة واحدة يتنافس عليها كل المسارات )

٨- جائزة أفضل ممثل / عشيات

٩- جائزة أفضل ممثلة / عشيات

١٠- جائزة أفضل ممثل/ة مونودراما

١١- جائزة أفضل ثنائي ديو دراما