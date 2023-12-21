الخميس 21 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

البلقاء التطبيقية بالمرتبة الثانية محليا و26 عربيا في التصنيف العربي للجامعات

جلمعة البلقاء التطبيقية - (أرشيفية)
جلمعة البلقاء التطبيقية - (أرشيفية)
حلت جامعة البلقاء التطبيقية في المرتبة الثانية محليا و26 عربيا في النسخة الأولى من التصنيف العربي للجامعات العربية للعام 2023 الصادر عن اتحاد الجامعات العربية والذي تم إعلان نتائجه مساء اليوم الخميس.اضافة اعلان

وهنأ رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور أحمد فخري العجلوني أسرة الجامعة من أكاديميين وإداريين وطلبة بهذا الإنجاز والذي جاء تتمة لإنجازات الجامعة على الصعيد المحلي والإقليمي والدولي والتي كان آخرها تصنيف الجامعات الخضراء والذي احتلت فيه البلقاء التطبيقية المرتبة الأولى عربيا.

وأشار العجلوني إلى أن المرتبة التي حصلت عليها البلقاء التطبيقية في هذا التصنيف جاءت نتيجة للدور والإسهامات التي تقوم بها الجامعة في بيئتها المحلية والعربية، وترجمة لنتاجات خطتها الاستراتيجية والجهود التي تبذلها الجامعة في سبيل تحقيق رؤيتها ورسالتها.

وقال إن هذا التصنيف راعى خصوصية الجامعات العربية وتركيزها المباشر على تحسين جودة مخرجات العملية الإدارية والتعليمية في الجامعات العربية وبمؤشرات واضحة ودقيقة.

وأثنى العجلوني على الجهود التي تقوم بها أسرة الجامعة والتي أثمرت عن تميز الجامعة في التصنيفات العالمية التي تتقدم لها، متمنيا من الجميع المواصلة والمثابرة والجد لتحسين موقع الجامعة بين الجامعات العالمية والذي يؤدي إلى رفعة الجامعة عالميا واستقطاب الطلبة من الدول الشقيقة والصديقة .

من جهته، أشار نائب رئيس الجامعة لشؤون الاعتماد وضمان الجودة الأستاذ الدكتور هيثم الشبلي إلى أن عدد الجامعات العربية التي شاركت في هذا التصنيف بلغ 208 جامعات، تأهل منها 115 جامعة من 16 دولة عربية منها 18 جامعة أردنية.

ولفت الشبلي إلى أن التصنيف يرتكز على أربعة معايير رئيسية تتضمن جودة التعلم والتعليم، البحث العلمي، الإبداع والريادة والابتكار، والتعاون الدولي.
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