السبت 09 أيلول 2023
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السيسي: مصر مستعدة لاستضافة مركز عالمي لتخزين الحبوب

مشاركة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بقمة الدول العشرين
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يشارك بقمة الدول العشرين
قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في كلمة له أمام قمة العشرين إن مصر مستعدة لاستضافة مركز عالمي لتخزين وتداول الحبوب.

وأضاف السيسي في القمة التي انطلقت أعمالها اليوم السبت في الهند، أن مصر "أعلنت مؤخرا، عن استعدادها لاستضافة مركز عالمي لتخزين وتداول الحبوب، بالتعاون مع شركاء التنمية، في إطار التكامل مع الجهود المشتركة للتصدي لهذا التحدي، ودعما لمنظومة العمل الدولي متعدد الأطراف".اضافة اعلان

وتابع أن "احتواء تحديات أزمة الغذاء المتنامية بشكل خاص في القارة الأفريقية، يستدعي وضع رؤية مشتركة لتعزيز حوكمة منظومة الأمن الغذائي العالمي، تتأسس على محورية النظام متعدد الأطراف، واتساق جهود مؤسسات التمويل الدولية والأطراف الفاعلة في الاستجابة السريعة والفعالة لمعطيات الأزمة".

وأصبح الاتحاد الأفريقي رسميا اليوم عضوا في مجموعة العشرين بدعوة من رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الذي تستضيف بلاده قمة للمجموعة انطلقت اليوم في نيودلهي.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت سابق إن موسكو تدعم ربط الاتحاد الأفريقي بالجمعيات الدولية الرائدة، وكانت من أوائل الداعمين لمبادرة منحه عضوية مجموعة العشرين.

وأعرب السيسي في كلمته اليوم "عن ترحيب مصر بالانضمام المستحق للاتحاد الأفريقي إلى عضوية المجموعة العشرين".

وطالب السيسي بـ"صياغة ترتيبات مستقبلية، محورها النظام متعدد الأطراف" لمواجهة تحديات "غير مسبوقة" تواجه العالم اليوم.

‎ودعا إلى "وضع حلول مستدامة للمشاكل الهيكلية التي تواجهها الدول النامية، خاصةً فيما يتعلق بتنامي إشكالية الديون، وتضاؤل جدوى المعونات التنموية، مقابل تعاظم مشروطيات الحصول عليها".

‎في سياق متصل، قال السيسي إنه في إطار لجنة "النيباد" الأفريقية، "وضعنا أهدافا محددة لدعم دولنا، تركز على دفع التكامل الاقتصادي القاري، وتسريع تنفيذ أجندة التنمية الأفريقية، وتفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية، وحشد الموارد للمجالات ذات الأولوية اتصالًا بالبنية التحتية والطاقة، والاتصالات، وتأمين الغذاء، وكذلك معالجة أزمة ديون القارة.

يذكر أن السيسي تولى رئاسة اللجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات وكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية "النيباد".

وتتولى الهند رئاسة مجموعة العشرين اعتبارا من الأول من كانون الأول/ ديسمبر 2022.

ووصل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى نيودلهي ليمثل روسيا في القمة.

ويغيب عن القمة كل من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والصيني شي جين بينغ. (RT)
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