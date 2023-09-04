الإثنين 04 أيلول 2023
النسخة المطبوعة

مصر تشتري نحو نصف مليون طن من "القمح الروسي"

Screen Shot 2022-02-24 at 3.31.45 PM
القمح
قال متعاملون لوكالة "رويترز "، إنه من المتوقع أن تجري الهيئة العامة للسلع التموينية في مصر محادثات مع موردين، الإثنين، لشراء قمح بـ"الأمر المباشر "من دون طرح مناقصات.اضافة اعلان

وذكر أحد المتعاملين إن الهيئة اشترت نحو 480 ألف طن من القمح الروسي وشحنة واحدة من القمح البلغاري بالأمر المباشر الأسبوع الماضي.

وقال أربعة متعاملون لوكالة "رويترز"، الإثنين، إن هيئة السلع التموينية في مصر اشترت نحو نصف مليون طن متري من القمح الروسي بالأمر المباشر بعد النجاح في التفاوض على أسعار أقل من تلك المقدمة في المناقصات المعتادة.

وفي العام الماضي، تحولت مصر أحد أكبر مستوردي القمح في العالم إلى الشراء بالأمر المباشر بعد أن أعاقت الحرب في أوكرانيا مشترياتها، حسب "رويترز".

وفاقمت الحرب بين روسيا وأوكرانيا، أكبر مصدري القمح إلى مصر التي تعتبر أكبر مستوردي هذه السلعة في العالم، الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد، وفق وكالة "فرانس برس".

ويعاني الاقتصاد المصري من تداعيات سنوات من الأزمات السياسية والهزات الأمنية والعنف، تلتها جائحة كوفيد واليوم تأثيرات الحرب الأوكرانية، إذ إن روسيا وأوكرانيا هما البلدان الأساسيان اللذان كانت مصر تستورد منهما القمح، كما أنهما كانا مصدرا أساسيا للسياح الذين يزورون بلاد النيل.
السعودية تسجل فائضا ونموا كبيرا في قطاع السياحة

السعودية تسجل فائضا ونموا كبيرا في قطاع السياحة 01 أيلول 2023

نفط خام - (تعبيرية)

النفط يرتفع عالميا 31 آب 2023

ارتفاع أسعار الذهب عالميا

صعود أسعار الذهب عالميا 31 آب 2023

الذهب يتراجع عن أعلى مستوياته في 3 أسابيع

الذهب يتراجع عن أعلى مستوياته في 3 أسابيع 30 آب 2023

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
ارتفاع النفط وسط توقعات بخفض إمدادات "أوبك بلس"

ارتفاع النفط وسط توقعات بخفض إمدادات "أوبك بلس"

منذ11 ساعة
تراجع الدولار وسط توقعات بعدم رفع الفائدة في أميركا

تراجع الدولار وسط توقعات بعدم رفع الفائدة في أميركا

منذ11 ساعة
بورصة قطر

قطر: 11 مليار دولار خسائر البورصة الشهر الماضي

03 أيلول 2023
خام-برنت

النفط يرتفع بدعم شح الإمدادات

02 أيلول 2023
سودانيات ينتظرن دورهن للحصول على معونات غذائية - (أرشيفية)

الدول الأفريقية الهشة تتكبد أفدح الخسائر بفعل تغير المناخ

02 أيلول 2023
روسيا تباشر توريد الحبوب "مجانا" إلى 6 دول إفريقية

روسيا تباشر توريد الحبوب "مجانا" إلى 6 دول إفريقية

01 أيلول 2023
افكار و مواقف

الأمن الغذائي والطموح الأردني

خولة كامل الكردي |اليوم
ماهر أبو طير

لماذا ذهب الأمير إلى معان؟

ماهر أبو طير |اليوم

سنة أخيرة

جهاد المنسي |اليوم

اندماج الشباب في الأحزاب!

يعقوب ناصر الدين |اليوم

من هم حلفاء الأردن؟

سميح المعايطة |اليوم

تمرين تعبوي بالذخيرة السياسية الحية

مالك العثامنة |اليوم
ترجمات
1693829480474593400

فك شيفرة علاقات "الاستعمارية الجديدة": الآثار الجيوسياسية للانقلاب النيجيري‏

ترجمات |منذ 9 دقيقة
Untitled-1

من قتل يفغيني بريغوزين؟‏

ترجمات |منذ 10 دقيقة
ليبيا

صعود العلاقات الإسرائيلية الليبية وانهيارها الفوري

ترجمات |منذ 12 دقيقة
1693735108952623600

مستقبل هيمنة الدولار‏

ترجمات |03 أيلول 2023
1693735056502617700

ملامح دورة انتخابات العام 2024 في إيران

ترجمات |03 أيلول 2023
زعماء دول "بريكس" في قمة المجموعة الأخيرة في جنوب أفريقيا - (المصدر)

هل تكون "بريكس" صوتا بديلا للجنوب العالمي؟‏

ترجمات |02 أيلول 2023
 