تعرّف على ترتيب ثورات أغنياء العالم ..ماسك في الصدارة

بلغت ثروة أغنى 10 أشخاص في العالم معاً 1.47 تريليون دولار حتى 1 يناير 2024، وذلك مقارنة بـ 1.44 تريليون دولار في أول ديسمبر 2023، وفقاً لمجلة فوربس.



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ويعد إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة السيارات الكهربائية تسلا؛ أغنى شخص في العالم حتى 1 يناير 2024، إذ تقدر ثروته بنحو 251 مليار دولار.

فيما حل ماسك في المركز الأول في يونيو من عام 2023، متجاوزاً الفرنسي برنارد أرنو.



فيما تعد الفرنسية فرانسواز بيتنكور مايرز أغنى امرأة في العالم، إذ تقدر ثروتها بـ98.9 مليار دولار حتى 1 يناير 2024، وهي في المركز الرابع عشر على قائمة أثرياء العالم.



وتعود ثروة فرانسواز إلى حصتها في شركة مستحضرات التجميل العملاقة لوريال، التي ورثتها عن والدتها الراحلة. وقد أسس جدها شركة لوريال.





مكاسب ديسمبر

وحظي المليارديرات على رأس قائمة فوربس للأثرياء بوضع مالي جيد خلال شهر ديسمبر الماضي، سيما فيما يتعلق بممتلكاتهم من الأسهم.

وحتى 1 يناير 2024، نمت ثروات 7 من أغنى 10 أشخاص في العالم على أساس شهري.



وقد ارتفع إجمالي الثروات بقرابة 30 مليار دولار خلال ديسمبر - وهي قفزة أقل بكثير من الارتفاع البالغ 115 مليار دولار المسجل خلال نوفمبر 2023.





أكبر الرابحين

وكان مارك زوكربيرغ، أحد أكبر الرابحين، وصعد إلى المركز الخامس على قائمة أثرياء العالم، بعد أن كان في المركز السابع في أول ديسمبر، ليتقدم على بيل غيتس، الذي احتفظ بلقب أغنى شخص في العالم لسنوات طويلة.



وأضحى مؤسس فيسبوك مارك زوكربيرغ، والرئيس التنفيذي لشركة LVMH برنارد أرنو أكبر الرابحين الشهر الماضي (من حيث القيمة بالدولار)، فقد ارتفعت ثروة كل منهما بنحو 9.4 مليارات دولار مقارنة بالأول من ديسمبر بفضل الزيادات في أسعار أسهم شركتيهما.





خسائر

على صعيد آخر، كان قطب البرمجيات لاري إليسون من شركة Oracle الخاسر الأكبر في قائمة العشرة الأوائل، فقد تهاوت ثروته بنحو 11.2 مليار دولار خلال ديسمبر مع تراجع سهم شركته بنسبة 10 %.





في حين لا يزال إليسون يحتل المركز الرابع بثروة تبلغ 135.3 مليار دولار.



ويعد تسعة من أغنى 10 أشخاص في العالم أمريكيون، بما في ذلك جيف بيزوس، ولاري إليسون، وبيل غيتس.



وتراجع غوتام أداني من الهند من المركز الثالث على قائمة أثرياء العالم في 24 يناير 2023. في حين يحتل المركز الـ16 في العالم حتى 1 يناير 2024، نقلا عن صحيفة البيان.

