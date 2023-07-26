ميزانية الكويت تحقق فائضا لأول مرة منذ 9 أعوام

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أبرز المؤشرات:

- فائضاً فعلياً لأول مرة منذ 9 سنوات.

- ارتفاع الإيرادات بنسبة 54.7% مقارنة بختامي 22/21.

- معدل سعر البرميل في السنة 97.1 دولار.

- شكلت نسبة المرتبات والدعوم 78% من إجمالي المصروفات. تصريح صحفي: وزارة المالية تصدر الحساب الختامي للدولة للسنة المالية 23/22.أبرز المؤشرات:- فائضاً فعلياً لأول مرة منذ 9 سنوات.- ارتفاع الإيرادات بنسبة 54.7% مقارنة بختامي 22/21.- معدل سعر البرميل في السنة 97.1 دولار.- شكلت نسبة المرتبات والدعوم 78% من إجمالي المصروفات. pic.twitter.com/Hs6HK28dT7 July 26, 2023

وأضافت الوزارة في بيان على منصة "إكس"، تويتر سابقا، أن الإيرادات الإجمالية بلغت 28.802 مليار دينار، منها 26.713 مليار دينار إيرادات نفطية، أي بنسبة 93 بالمئة، وبمتوسط سعر 97.1 دولارللبرميل الواحد.وفي حين بلغت المصروفات الإجمالية 22.369 مليار دينار، ذهب 78 بالمئة منها للمرتبات والدعوم المختلفة، فقد وصلت نسبة المصروفات الرأسمالية تسعة بالمئة فقط.ولا تزال المرتبات والأجور تمثل أكثر من نصف المصروفات إذ بلغت 12.977 مليار دينار رغم أنها تراجعت اثنين بالمئة عن ميزانية 2021-2022.وبلغ الارتفاع في الإيرادات 54.7 بالمئة عن السنة المالية السابقة بينما تراجعت المصروفات 2.6 بالمئة مقارنة بالسنة ذاتها، نقلا عن الحرة.