نقابات الأفران في لبنان تحذر من كارثة

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وفي بيان لها، طالبت نقابات الافران رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي ورئيس مجلس النواب نبيه بري ووزير الاقتصاد والأحزاب والزعامات السياسية وكل من يعمل في الشأن العام بالتحرك سريعاً لاحتواء الكارثة التي تنتظر الشعب اللبناني.