الخميس 22 حزيران 2023
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“نيوم” تعلن نجاح أولى تجارب التاكسي الجوي في السعودية- (فيديو)

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التكسي الجوي
 أعلنت شركتا نيوم وفولوكوبتر عن استكمالهما بنجاح سلسلة تجارب رحلات المركبات الكهربائية العمودية، أو ما يعرف بـ”التاكسي الجوي”، وذلك للمرة الأولى في المملكة العربية السعودية، بعد حصولهما على تصريح خاص للطيران.اضافة اعلان

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس)، الأربعاء، أن “سلسلة التجارب امتدت على مدار أسبوعٍ كامل، بعد فترة التعاون لمدة 18 شهراً بين كل من نيوم، والهيئة العامة للطيران المدني، وشركة فولوكوبتر، بهدف بناء منظومة لحركة التنقل الجوي الحضري (UAM) الكهربائي والخالي من الانبعاثات.

وركزت الرحلات التجريبية على مواكبة أداء مركبات فولوكوبتر للأجواء المحلية في المملكة، والظروف المناخية المختلفة، وكذلك على مدى اندماجها وتكاملها مع النظام المحلي لحركة مرور الطائرات بدون طيار (UTM) .


ونقلت “واس” عن  رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالعزيز الدعيلج قوله “يمثل نجاح هذه الرحلة التجريبية الآمنة منعطفاً مهماً في مسيرة قطاع الطيران السعودي، وخطوة أخرى نحو تحقيق إستراتيجيته، من خلال الابتكار وتوظيف أحدث التقنيات لإنشاء صناعات جديدة تسهم في الناتج المحلي الإجمالي، وتوفر المزيد من الوظائف”.

وأضاف: كما أنها تؤكد التزام الهيئة بتمكين الدمج الآمن لأنماط التنقل الجوي المبتكرة، ما يسهم في تحسين تجربة تنقل الأفراد في المناطق الحضرية، ويرفع جودة الحياة في المملكة.
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