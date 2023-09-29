نشاط سياحي ملحوظ بالعقبة و100 % نسبة الإشغال الفندقي

أحمد الرواشدة

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العقبة- وصلت نسبة الحجوزات الفندقية في مختلف فنادق العقبة مع نهاية الأسبوع الماضي إلى100 %، مدفوعة باستئناف رحلات الطيران العارض ومنخفض التكاليف والحفلات الفنية التي أقيمت إلى جانب العديد من الفعاليات الترفيهية.وامتلأت غرف فنادق المدينة السياحية، لا سيما فنادق تصنيفات 4 و5 نجوم بنزلائها، منذ الأربعاء الماضي، وسط حجز مسبق بواسطة المكاتب السياحية وتطبيقات خاصة بحجز الفنادق، في وقت ازدحمت فيه شوارع المدينة السياحية بزوارها، ما انعكس على تنشيط الحركة التجارية في القطاعات كافة.وأعلنت فنادق في المدينة البحرية عن نسب إشغال وصلت الى 100 %، وسط طلب متزايد، ما أجبر بعض الزوار على استئجار شقق فندقية لقضاء ليلة أو ليلتين في ربوع المدينة التي تتمتع هذه الفترة من السنة باعتدال طقسها.وقال عاملون في فنادق العقبة، إن جميع الفنادق امتلأت بنزلائها، خاصة من الجنسيات العربية، الذين قدموا لحضور حفلة لأحد الفنانين العرب، إضافة إلى سياح أجانب، وما أسهم بقدومهم برامج السياحة التي يتم الترويج لها.وقالت مسؤولة العلاقات العامة في مجموعة فنادق موفنبيك ليالي النشاشيبي، إن نسبة الإشغال في الفندق وصلت مع نهاية الأسبوع إلى 100 %، في حين أن السياح كانوا من مختلف الجنسيات العربية والأجنبية، لا سيما الكندية والأوروبية والصينية، مؤكدة أن الموسم السياحي الشتوي بدأ مبكرا وبقوة منذ بداية شهر أيلول (سبتمبر) الحالي، مشيرة إلى أن حجوزات الفندق ممتلئة حتى نهاية السنة.وأشار عاملون في قطاع النقل السياحي، إلى أن هناك حركة زوار نشطة عبر معبر وادي عربة ومطار الملك الحسين باتجاه المدينة السياحية، والتي شهدت قدوم آلاف الزوار والسياح سواء لحضور الحفلات الفنية والفعاليات الترويحية أو لزيارة وادي رم والبترا.وقال العامل في قطاع النقل السياحي محمد السوالقة، إن أعدادا كبيرة من الزوار والسياح تم نقلها من معبر وادي عربة الى فنادق المدينة ومن ثم إلى البترا ووادي رم، إلى جانب القادمين من مطار الملك الحسين الدولي عبر رحلات الطيران العارض ومنخفض التكاليف وعلى شكل مجموعات سياحية، إضافة إلى أن معبر الدرة شهد حركة قادمين من المملكة العربية السعودية ودول الخليج.وبذلت الجهات المختصة في العقبة جهوداً كبيرة في تنظيم عمليات دخول السيارات والحافلات إلى المدينة السياحية وفنادقها وسط أزمة سير شهدتها المدينة، خاصة مع وصول أعداد كبيرة من المحافظات بواسطة سياراتهم الخاصة.وقال مدير عام فندق اوريكس جورج دبابنة، إن الطيران العارض ومنخفض التكاليف رفع نسبة إشغال الفنادق في المدينة، مؤكداً أن الموسم الحالي يختلف عن المواسم السابقة، وخاصة فيما يتعلق بإشغال الغرف الفندقية بالكامل.وكانت جمعية الفنادق الأردنية قد أعلنت أن نسبة الحجوزات في فنادق العقبة بمختلف التصنيفات، خلال الأسبوع الماضي، وصلت إلى 99 %، وبارتفاع ملحوظ مقارنة مع الأسبوع قبل الماضي الذي لم تتجاوز فيه 19 %.وقال نائب رئيس جمعية الفنادق الأردنية والناطق باسمها حسين هلالات، في تصريح صحفي، إن أداء القطاع الفندقي خلال الفترة الحالية وفي بعض مناطق المملكة شهد ارتفاعا ملحوظا وحركة نشطة بنسب الإشغال، خاصة في مدينة البترا ومدينة العقبة الاقتصادية؛ حيث إن الفعاليات السياحية والفنية تعد جاذبا وركنا أساسيا في زيادة الإقبال على البترا وبدء موسم الذروة فيها.وعزا هلالات ارتفاع نسب الإشغال في مدينة العقبة إلى إطلاق مول النافورة التجاري والترفيهي، إضافة إلى حفل الفنان عمرو دياب، مشيرا إلى أن نسب إشغال الفنادق خلال الأسبوع الحالي في العاصمة عمان بلغت 72 %، وفي البحر الميت 97 %، وفي البترا 71 %.وأوضح هلالات أن أعداد زوار المملكة الدوليين حققت ارتفاعاً ملحوظاً ومستويات غير مسبوقة مقارنة بالفترة ذاتها من الأعوام الماضية، حيث بلغ عدد الزوار لغاية شهر آب (اغسطس) الماضي ما يزيد على 4 ملايين زائر، بارتفاع بنسبة 51.3 % مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.وأشار مدير السياحة في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بيتر مرجي، إن العقبة تشهد حركة سياحية متميزة هذه الأيام بنسبة حجوزات فعلية نظرا لوجود فعاليات مختلفة، مؤكداً أن الحركة السياحية انعكست على العقبة ووادي رم، قائلا "نستبشر خيرا في الموسم السياحي الشتوي الذي يبدأ في منتصف الشهر المقبل مع بدء وصول البواخر السياحية لزيارة العقبة ووادي رم والبترا من مختلف الجنسيات الأوروبية، الى جانب رحالات الطيران المختلفة ودخول آلاف الزوار من معابر المدينة وادي عربة والدرة والمزفر ومحطة العقبة للسفن السياحية ومطار الملك الحسين الدولي".