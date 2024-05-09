الخميس 09 أيار 2024
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بحث التعاون بين كلية العقبة الجامعية والقوة البحرية الملكية

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بحث التعاون بين كلية العقبة الجامعية والقوة البحرية الملكية

العقبة - بحث عميد كلية العقبة الجامعية ومدير مركز العقبة للتعليم و التدريب البحري الدكتور أحمد بهجت شموط مع وفد من القوة البحرية والزوارق الملكية الاهداف المشتركة والية التعاون بين الطرفين خاصة في المجال البحري. 

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واستعرض الدكتور شموط البرامج الأكاديمية المطروحة بالجامعة وخصوصا تلك التي تهتم بالتعليم والتدريب البحري، مؤكدا على ان مثل هذه الزيارات تهدف لتبادل الافكار وتعزيز اواصر التعاون ما بين جامعة البلقاء التطبيقية والمؤسسات الوطنية، مشيرا ان كل ذلك ياتي ضمن رؤية جامعة البلقاء التطبيقة وكلية العقبة الجامعية لتعزيز التشاركية مع مختلف القطاعات والمؤسسات الوطنية وبتوجيه مباشر من من رئيس الجامعة الاستاذ الدكتور احمد فخري العجلوني. 


وزار الوفد بحضور الكابتن يوسف السرحان وعدد من الهيئة التدريسية في الكلية، مرافق  كلية العقبة الجامعية و المحاكيات البحرية والورش الهندسية في مركز العقبة للتعليم والتدريب البحري الذي يقدم خدماته على المستوى الوطني والدولي، حيث ابدى الوفد إعجابه بالمستوى الرفيع الذي وصل اليه المركز. 


وفي نهاية اللقاء تبادل الطرفين الدروع التذكارية، مؤكدين الدعوة إلى تعزيز التشاركية للوصول الاهداف المشتركة بين الطرفين من أجل خدمة وطننا الغالي تحقيقا لرؤية جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين وولي عهده الامين الامير الحسين بن عبد الله.

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