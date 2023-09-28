الخميس 28 أيلول 2023
النسخة المطبوعة

العقبة: غرق قارب مساند للقارب “حمزة 1” دون أي أضرار

WhatsApp Image 2023-09-28 at 11.28.42 AM
القارب المساند للقارب “حمزة واحد”
احمد الرواشدة 
العقبة - قال مدير عام شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ، الدكتور محمود خليفات، إن قارباً صغيراً يبلغ طوله 6 أمتار ، وظيفته مساندة للقارب الرئيس “حمزه 1 ”، وهو مصنوع من مادة الألمونيوم ،قد غرق تحت سطح الماء، بعمق 3 أمتار ، ولم يكن على متنه أي راكب.اضافة اعلان
وأكد خليفات أن القارب يستخدم عادةً لمرافقة القارب الرئيس وليس له أي مهام سوى مهام المرافقة، ويقوده راكبان، وقد تم انتشاله دون أي أضرار .

فيما لم يتم معرفة سبب غرقه وهو مرتبط بحبل تابع، وقد فتح تحقيق أولي  للوقوف على أسباب غرقه، فيما وصل ضابط ارتباط شركة التأمين على القارب للوقوف على مدى الأضرار فيه.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
سيل من المركبات المتوقفة عند اشارة تقاطع منطقة التاسعة بالعقبة-(الغد)

المنطقة "التاسعة" بالعقبة.. منفذ وحيد على تقاطع خطر ومزدحم

24 أيلول 2023
شركة تطوير العقبة تعقد مؤتمرا صحفيا

"تطوير العقبة" توفر 22 مليون دينار لمعبر الدرة

19 أيلول 2023
1694181085300643400

شبكة ريادة الأعمال بالعقبة.. حاضنة للإبداع والمشاريع الابتكارية

08 أيلول 2023
509936_1_1691247523

حل مجلس بلدي القويرة

06 أيلول 2023
اقرأ أيضا
شخص يتزلج على المياه بالعقبة والتي تشهد مؤخرا رواجا للسياحية الترفيهية-(الغد)

نشاط سياحي مرتقب مع انطلاق فعاليات الرياضة البحرية بالعقبة

26 أيلول 2023
سيل من المركبات المتوقفة عند اشارة تقاطع منطقة التاسعة بالعقبة-(الغد)

المنطقة "التاسعة" بالعقبة.. منفذ وحيد على تقاطع خطر ومزدحم

24 أيلول 2023
طيور مهاجرة تتخذ ملاعب الجولف بواحة آيلة موئلا لها-(الغد)

ملاعب الجولف بواحة آيلة.. موائل الطيور المهاجرة والمهددة - فيديو

21 أيلول 2023
WhatsApp Image 2023-09-21 at 5.46.38 PM

الدكتورة أبو دية عميدة لكلية الآداب والعلوم

21 أيلول 2023
جانب من مدينة العقبة السياحية-(الغد)

العقبة: تطوير مركز الدرة الحدودي بكلفة 22 مليونا

20 أيلول 2023
شركة تطوير العقبة تعقد مؤتمرا صحفيا

"تطوير العقبة" توفر 22 مليون دينار لمعبر الدرة

19 أيلول 2023
افكار و مواقف

شخصية مضطربة..!

علاء الدين أبو زينة |اليوم

حرب المخدرات، مثلا.. والمعضلة الأخرى!

موفق ملكاوي |اليوم

قضية الأندية.. كرة ثلج تتدحرج!

محمود الخطاطبة |اليوم
سلامة الدرعاوي

التطاول على أموال المساهمين

سلامة الدرعاوي |اليوم

الأردن والمخدرات... حكمة وحزم

سميح المعايطة |اليوم

ملتقى الأسئلة المطروحة بحثا عن أجوبة غير منجزة

مالك العثامنة |اليوم
ترجمات
1695812093968258900

لماذا تريد الجزائر منع الحرب في النيجر؟ ‏

ترجمات | منذ17 ساعة
Untitled-1

نتائج استطلاع جديد للرأي حول اتفاقات أوسلو

ترجمات | منذ18 ساعة
1695630480234679600

‏في العقيدة الأميركية الحرب هي الشرط المسبق للسلام‏

ترجمات |25 أيلول 2023
المبعوث الفرنسي إلى لبنان جان إيف لودريان يتحدث بالهاتف من بيروت - (أرشيفية)

المساعي الفرنسية تتجدد في بيروت

ترجمات |22 أيلول 2023
سيارة إسعاف عند حاجز في تارودانت المغربية في أعقاب الزلزال الذي ضرب البلد مؤخرًا - (المصدر)

المغرب يتحد في أعقاب الزلزال

ترجمات |24 أيلول 2023
Untitled-الرئيسان الأوكراني فلوديمير زيلنسكي والأميركي جو بايدن في كييف – (أرشيفية)

"حتى آخر أوكراني"

ترجمات |24 أيلول 2023
 