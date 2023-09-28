العقبة: غرق قارب مساند للقارب “حمزة 1” دون أي أضرار

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قال مدير عام شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ، الدكتور محمود خليفات، إن قارباً صغيراً يبلغ طوله 6 أمتار ، وظيفته مساندة للقارب الرئيس “حمزه 1 ”، وهو مصنوع من مادة الألمونيوم ،قد غرق تحت سطح الماء، بعمق 3 أمتار ، ولم يكن على متنه أي راكب.وأكد خليفات أن القارب يستخدم عادةً لمرافقة القارب الرئيس وليس له أي مهام سوى مهام المرافقة، ويقوده راكبان، وقد تم انتشاله دون أي أضرار .فيما لم يتم معرفة سبب غرقه وهو مرتبط بحبل تابع، وقد فتح تحقيق أولي للوقوف على أسباب غرقه، فيما وصل ضابط ارتباط شركة التأمين على القارب للوقوف على مدى الأضرار فيه.