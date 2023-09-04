السيارات الكهربائية تشكل 47 % من إجمالي التخليص في حرة الزرقاء

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بلغت نسبة المركبات الكهربائية، التي جرى التخليص عليها في المنطقة الحرة بالزرقاء خلال 8 أشهر، نحو 47 بالمئة من إجمالي المركبات.وقال ممثل قطاع المركبات في هيئة مستثمري المناطق الحرة الأردنية، جهاد أبو ناصر، إن 47222 مركبة جرى التخليص عليها في حرّة الزرقاء خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي، شكلت المركبات الكهربائية منها 47.1 بالمئة، والهايبرد 23.8 بالمئة، بينما التي تعمل على البنزين 17.9 بالمئة، و10.3 بالمئة لمركبات الديزل.وأكد أبو ناصر أن التوجه أصبح واضحًا نحو المركبات الكهربائية بنسبة تقترب من نصف الإجمالي، مشيرا إلى أن الطلب ما يزال قويًا على المركبات التقليدية، ما يبرز التنوع في احتياجات السوق.وبين أن إجمالي إعادة التصدير سجل 30215 مركبة منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية آب/ أغسطس الماضي. (بترا)