الأحد 09 تموز 2023
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اتفاقية لتنفيذ مشروع خط ناقل للمياه المعالجة في إربد

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خط ناقل للمياه المعالجة في إربد
 وقعت وزارة المياه والري مع ائتلاف شركتي أحمد يوسف الطراونة والأعمال العربية للمقاولات اليوم الأحد، اتفاقية لتنفيذ مشروع خط ناقل للمياه المعالجة في إربد، بقيمة 6ر7 مليون دينار، ممولة من بنك الإعمار الألماني.اضافة اعلان
وتهدف الاتفاقية، التي وقعها وزير المياه والري المهندس محمد النجار، ومدير عام شركة أحمد الطراونة للمقاولات، وممثلون عن شركة الأعمال العربية للمقاولات، الى تحسين الواقع البيئي وتوفير كميات إضافية للري.
وقال النجار، إن الخط سينقل حوالي 10ملايين متر مكعب سنويا من المياه المعالجة عالية الجودة للاستفادة منها بالري إلى مناطق وادي الأردن، وفق مواصفات عالية الجودة، واستراتيجية سلطة المياه الرامية إلى توسيع الاستفادة من المياه المعالجة.
وأضاف، إن المشروع سيعمل كذلك على توفير الكميات الصالحة للشرب وتوسيع الاستفادة منها وبما ينسجم مع التقنيات العلمية الحديثة والمتطورة، وفق برنامج متطور انتهجته سلطة المياه، لإعادة استخدام المياه المعالجة لأغراض الزراعة المقيدة والصناعات المختلفة.
وأوضح النجار أن المشروع يأتي ضمن برنامج الإجراءات الاحترازية للتغير المناخي في القطاع ومياه الصرف الصحي في الأردن، إذ يتضمن تخفيف انبعاثات الغازات الدفينة بنحو 6,600 طن وتوفير 10 ملايين متر مكعب سنويا من المياه المعالجة ضمن الجهود الحكومية الرامية إلى التوسع بخدمات الصرف الصحي، وتحسين الواقع البيئي.
وثمن وزير المياه دعم الممولين والمانحين سيما الاتحاد الأوروبي وألمانيا من خلال بنك الإعمار الألماني الذي أسهم في تمكين القطاع من تجاوز بعض التحديات وساعد جهود كوادر سلطة المياه لإنجاز ومتابعة الأعمال.
من ناحيته، أكد مدير إدارة التخطيط والإدارة بالوزارة المهندس سلطان المشاقبة، أن المشروع من المشاريع الريادية التي تنفذ وفق أحدث المواصفات العالمية، حيث سيتم الاستفادة من توليد الطاقة لتوفير كلف التشغيل والصيانة، مشيرا إلى إنجاز المشروع في وقته المحدد بما لا تزيد على 18 شهرا.
وحضر توقيع الاتفاقية ممثلو بنك الإعمار الألماني في عمان وأمين عام سلطة المياه بالوكالة المهندس رامي أبو رواق ومدير إدارة التخطيط والإدارة المهندس سلطان المشاقبة.
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