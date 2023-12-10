الأحد 10 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

العلوم والتكنولوجيا تقيم يوما طبيا مجانيا في المزار الشمالي

العلوم والتكنولوجيا تقيم يوما طبيا مجانيا في المزار الشمالي
العلوم والتكنولوجيا تقيم يوما طبيا مجانيا في المزار الشمالي
أقامت جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية، ممثلة بكلية العلوم الطبية التطبيقية وعمادة شؤون الطلبة يومًا طبيًا مجانيًا بالتعاون مع مديرية التنمية المحلية- وحدة تمكين المرأة والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة في بلدية المزار الجديدة/ لواء المزار الشمالي.اضافة اعلان

واشتمل اليوم الطبي على إجراء فحوصات مختلفة في مجالات طب الأسرة، الطب الباطني، والنسائية، فحص النظر، فحص مستوى السكر، فحص ضغط الدم، وإجراء فحوصات في مجالات السمع والنطق، والأسنان والوظائف الحيوية واستشارات في العلاج الطبيعي والوظيفي.

كما تم التدريب على إنعاش القلب والرئتين للحالات الطارئة، وتوفير طاولة استشارات للأطفال ذوي الإعاقة الذهنية والنفسية والجسدية، وصعوبات التعلم والتوحد وأخصائيي علاج وظيفي لتقييم الحالة وتصنيع الجبائر لمن يحتاج، بالإضافة لتوفير علاجات مجانية مختلفة لجميع الأعمار.

ونقلت عميد كلية العلوم الطبية التطبيقية الدكتورة نهاية الشياب تحيات رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور خالد السالم وأمنياته للحضور، مشيرةً إلى أن مشاركة الجامعة في هذا اليوم تأتي ضمن برنامج واضح ومدروس ينطلق من رؤية الجامعة وتفاعلها ميدانيًا خارج أسوارها لتقوم بمسؤوليتها المجتمعية الأمر الذي يضمن نشر التوعية والتثقيف الصحي واتباع الطرق الصحية السليمة في حياتنا.

وشارك في الفعاليات نخبة من أعضاء الهيئة التدريسية ومشرفي المختبرات، وطلبة الطب (IFMSA) وطلبة الماجستير والبكالوريوس في تخصصات الإسعاف والطوارئ وعلوم الأسنان التطبيقية والبصريات والسمع والنطق والعلوم الطبية المخبرية والأشعة، كما تم تقديم النصح والإرشاد والإجابة عن الأسئلة التي تم طرحها كل حسب تخصصه.

وتقدمت إدارة بلدية المزار الجديدة بالشكر والعرفان لجامعة العلوم والتكنولوجيا على الجهود التي بذلوها في إنجاح هذا النشاط وخدمة المجتمع المحلي، كما ثمن أهالي المنطقة هذا الجهد الخير الذي توليه الجامعة، تجاه المجتمع.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
الدرع الذهبي لمركز صحي جامعة العلوم والتكنولوجيا بمسابقة حصاد الجودة

الدرع الذهبي لمركز صحي جامعة العلوم والتكنولوجيا بمسابقة حصاد الجودة

21 تشرين الثاني 2023
اقرأ أيضا
b04298d8-b03c-4fbc-857d-8ab630cf09f8 (1)

العمل الإسلامي- إربد يثمن مواقف الأردن قيادة وحكومة وشعبا في نصرة غزة

منذ 33 دقيقة
حمضيات في مزرعة بالأغوار الشمالية مجهزة لتوريدها للسوق المركزي-(الغد)

الأغوار: مزارعون يشكون إغراق السوق بالحمضيات المستوردة و"الزراعة" ترد

منذ17 ساعة
مشاريع تعبيد وصيانة طرق تنفذها بلدية إربد-(الغد)

هل تتعثر مشاريع وتعيينات بـ"إربد الكبرى" بتأخر المصادقة على موازنتها؟

منذ17 ساعة
جامعة اليرموك - (أرشيفية)

اليرموك ضمن أفضل 750 جامعة حول العالم

منذ24 ساعة
وقفة تضامنية بالعقبة دعما للأشقاء بغزة-(الغد)

الأردنيون يحيون انتصارات المقاومة بغزة وينددون بالعدوان الصهيوني

08 كانون الأول 2023
WhatsApp Image 2023-12-08 at 2.28.22 PM

مسيرة حاشدة في إربد تندد بدعم الغرب للاحتلال

08 كانون الأول 2023
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

حرب تختلف عن سابقاتها

ماهر أبو طير |اليوم

في عامها الـ75.. حقوق الإنسان تكشف أزمة الذين يدعون حراستها

أحمد عوض |اليوم
سلامة الدرعاوي

تحديات "موازنة" 2024

سلامة الدرعاوي |اليوم

مقاومة أم حماس؟

نضال المجالي |اليوم

ثورة كروية

خالد خطاطبة |اليوم
ترجمات
بقايا أشجار متفحمة بعد حريق غابة قرب مدينة ملولة في تونس، 26 تموز (يوليو) 2023 - (المصدر)

قمة المناخ 28: أوروبا وشمال إفريقيا.. مصيران متشابكان

ترجمات | منذ18 ساعة
فلسطيني ينظر إلى مربع سكني دمره قصف الاحتلال الإسرائيلي في غزة - (أرشيفية)

حرب غزة تظهر تزايدا لخطر التصعيد في المنطقة

ترجمات |03 كانون الأول 2023
إحياء ذكرى جنود أوكرانيين سقطوا في المعارك الأخيرة، كييف، 2023 - (المصدر)

إعادة تعريف معنى النجاح في أوكرانيا

ترجمات |08 كانون الأول 2023
الرئيس الأميركي جو بايدن أثناء مؤتمر صحفي في العاصمة الفيتنامية، هانوي - (أرشيفية)

مصادر القوة الأميركية: سياسة خارجية لعالم متغير (2-2)

ترجمات |06 كانون الأول 2023
دبابات قوات الاحتلال الإسرائيلي في غزة - (أرشيفية)

هل توجد طريقة للخروج من غزة؟

ترجمات |04 كانون الأول 2023
مستوطنون يعتدون على فلسطينيين بحراسة جيش الاحتلال في الضفة الغربية المحتلة - (أرشيفية)

عنف المتطرفين اليهود في الضفة الغربية قد يؤدي إلى فتح جبهة ثانية

ترجمات |04 كانون الأول 2023
 