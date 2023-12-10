العلوم والتكنولوجيا تقيم يوما طبيا مجانيا في المزار الشمالي

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أقامت جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية، ممثلة بكلية العلوم الطبية التطبيقية وعمادة شؤون الطلبة يومًا طبيًا مجانيًا بالتعاون مع مديرية التنمية المحلية- وحدة تمكين المرأة والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة في بلدية المزار الجديدة/ لواء المزار الشمالي.واشتمل اليوم الطبي على إجراء فحوصات مختلفة في مجالات طب الأسرة، الطب الباطني، والنسائية، فحص النظر، فحص مستوى السكر، فحص ضغط الدم، وإجراء فحوصات في مجالات السمع والنطق، والأسنان والوظائف الحيوية واستشارات في العلاج الطبيعي والوظيفي.كما تم التدريب على إنعاش القلب والرئتين للحالات الطارئة، وتوفير طاولة استشارات للأطفال ذوي الإعاقة الذهنية والنفسية والجسدية، وصعوبات التعلم والتوحد وأخصائيي علاج وظيفي لتقييم الحالة وتصنيع الجبائر لمن يحتاج، بالإضافة لتوفير علاجات مجانية مختلفة لجميع الأعمار.ونقلت عميد كلية العلوم الطبية التطبيقية الدكتورة نهاية الشياب تحيات رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور خالد السالم وأمنياته للحضور، مشيرةً إلى أن مشاركة الجامعة في هذا اليوم تأتي ضمن برنامج واضح ومدروس ينطلق من رؤية الجامعة وتفاعلها ميدانيًا خارج أسوارها لتقوم بمسؤوليتها المجتمعية الأمر الذي يضمن نشر التوعية والتثقيف الصحي واتباع الطرق الصحية السليمة في حياتنا.وشارك في الفعاليات نخبة من أعضاء الهيئة التدريسية ومشرفي المختبرات، وطلبة الطب (IFMSA) وطلبة الماجستير والبكالوريوس في تخصصات الإسعاف والطوارئ وعلوم الأسنان التطبيقية والبصريات والسمع والنطق والعلوم الطبية المخبرية والأشعة، كما تم تقديم النصح والإرشاد والإجابة عن الأسئلة التي تم طرحها كل حسب تخصصه.وتقدمت إدارة بلدية المزار الجديدة بالشكر والعرفان لجامعة العلوم والتكنولوجيا على الجهود التي بذلوها في إنجاح هذا النشاط وخدمة المجتمع المحلي، كما ثمن أهالي المنطقة هذا الجهد الخير الذي توليه الجامعة، تجاه المجتمع.