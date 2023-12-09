السبت 09 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

اليرموك ضمن أفضل 750 جامعة حول العالم

جامعة اليرموك - (أرشيفية)
جامعة اليرموك - (أرشيفية)

حققت جامعة اليرموك نتائج متميزة في تصنيف كيو اس للجامعات العالمية للاستدامة ٢٠٢٤ QS World University Rankings: Sustainability 2024 ، والذي يقيس مدى قدرة الجامعات العالمية على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث حلت اليرموك في المرتبة 741-750 على مستوى العالم، وفي المرتبة 209على مستوى قارة آسيا، والثالثة على المستوى المحلي.

ويتضمن التصنيف ثلاثة محاور رئيسية هي التأثير البيئي، والتأثير الاجتماعي، والحوكمة، ولكل منهما مؤشرات أداء محددة، إذ أحرزت الجامعة تقدما في الترتيب الذي حققته لهذا العام، حيث حلّت في المرتبة 733 على مستوى العالم في محور التأثير البيئي والذي يتكون من ثلاثة مؤشرات كان من أبرزها مؤشر الاستدامة البيئية  Sustainability Environmentalوالذي حققت به الجامعة المرتبة 265 على مستوى العالم.

كما حققت الجامعة المرتبة 303 على مستوى العالم في مؤشر التبادل المعرفي Knowledge Exchange ضمن محور التأثير الاجتماعي Social Impact والذي يتكون من 5 مؤشرات، كما حلّت في  المرتبة (347) عالمياً بمحور العالم الحوكمة (Governance).

وقال رئيس الجامعة الدكتور إسلام مسّاد إن جامعة اليرموك باعتبارها مؤسسة وطنية رائدة تحرص على القيام بدورها في خدمة الوطن وتحقيق أهداف التنمية المستدامة لما فيه مصلحة الأردن ويعزز منجزاته، لا سيما في ظل الاهتمام العالمي بتحقيق أهداف التنمية المستدامة (SDGs) التي تم إقرارها من قبل منظمة الأمم المتحدة عام 2015، وتتويجاً للدور المأمول من الجامعات لقيادة التنفيذ الشامل لمحاور التنمية المستدامة وتحقيق أهدافها، لافتا إلى أن هذا التصنيف العالمي يُعنى بتقييم مدى التزام الجامعات بتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأكد مسّاد أن جامعة اليرموك تسعى لتحقيق تكامل معايير الاستدامة وممارساتها مع رسالة وأهداف وسياسات الجامعة وكلياتها ووحداتها الإدارية، وعلى جميع المستويات الاجتماعية والبيئية والاقتصادية، بما يتوافق مع رؤية الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية للأجيال المقبلة، وبما يدعم تحقيق أهداف رؤية التحديث الاقتصادي، وذلك من خلال دعم وتعزيز المسؤولية المستدامة في جميع الأنشطة التي تتم داخل الحرم الجامعي وخارجه، وعبر مهامها الرئيسية في التعليم والبحث العلمي النوعي وخدمة المجتمع، والتخطيط الاستراتيجي؛ بما في ذلك تطوير البرامج الأكاديمية التي تطرحها الجامعة أو إنشاء برامج جديدة تواكب التطورات العالمية وتلبي متطلبات سوق العمل، جنبا إلى جنب مع تعزيز الاستدامة في مختلف المستويات الإدارية والتنظيمية.

وأعرب عن شكره وتقديره لمركز الاعتماد وضمان الجودة في الجامعة ولكل من يساهم في عمليات الإعداد والتحضير والمتابعة لمختلف القضايا المتعلقة بالتقدم لهذا التصنيف وغيره من التصنيفات العالمية الأخرى، مؤكدا أن اليرموك ترتقي وتتقدم بجهود أبنائها وكوادرها الأكاديمية والإدارية المتميزة.

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