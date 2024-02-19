بلدية غرب إربد تبحث إعادة تأهيل الطرق وحل المشكلات المرورية

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بحث رئيس بلدية غرب إربد جمال البطانية، مع لجنة من وزارة الأشغال العامة اليوم الاثنين، أبرز احتياجات إعادة تأهيل الطرق وحل المشكلات المرورية ضمن مناطق البلدية.وجرى خلال اللقاء الذي عقد في دار البلدية، عرض لأهم احتياجات منطقة غرب إربد بما يتعلق بحالة الطرق العامة، وضرورة صيانتها وحاجتها للخلطات الإسفلتية، إضافة إلى مناقشة الحلول للأزمات المرورية الخانقة وبخاصة التقاطعات الخطرة.وأكد البطاينة ضرورة أن تكون شوارع الأشغال العامة مؤهلة، لا سيما الشوارع الحيوية، ومنها شارع كفريوبا الرئيسي باتجاه الوسطية، والشارع الذي يربط منطقتي كفريوبا وبيت يلفا وشارع كفريوبا الرئيسي، والشارع باتجاه زحر سوم والقرى الشمالية وجميع المناطق المحتاجة في منطقة غرب إربد.وأشار إلى الحاجة لوضع حلول عملية لمشكلة أزمة المرور الخانقة على الإشارات الضوئية، خصوصا إشارة كفريوبا - الوسطية.ودعا البطاينة إلى أهمية التعاون بين البلدية ووزارة الأشغال لغاية تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وبخاصة فيمَا يتعلق بشوارع المنطقة، وإعادة تخطيط الشوارع، وتزويد بعض التقاطعات الخطرة بالإشارات الضوئية، حفاظا على السلامة العامة. (بترا)