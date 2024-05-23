"صنع بعزيمة".. معرض لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل في إربد

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وانطلقت فعاليات المعرض اليوم الخميس فيما تستمر يوميا حتى يوم السبت المقبل من الساعة العاشرة صباحا وحتى الثامنة مساء في "أرابيلا مول"/ الطابق الأول.ويتضمن معرض "صنع بعزيمة" الذي جاء افتتاحه بالتزامن مع عيد الاستقلال، منتجات خشبية ومعدنية ومطرزات وخزفا وفخارا ولوحات نحاسية وهدايا وتحفا وإكسسوارات تم إنتاجها من قبل نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل بجودة ومهارة عالية ومواصفات مميزة وبأسعار تشجيعية ومناسبة.وافتتح مدير إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل العميد فلاح المجالي فعاليات المعرض بحضور رئيس غرفة تجارة إربد محمد الشوحة ومدير عام "أرابيلا مول" محمد الأمعري.وقال العميد المجالي خلال حفل الافتتاح، إن تنظيم المعرض يأتي في إطار النهج الإصلاحي الذي تنتهجه المديرية في تأهيل وتقويم سلوك النزلاء، بهدف منح النزيل الثقة في قدرته على العمل والإنتاج وبما ينعكس إيجابا على انخراطه في المجتمع بعد انقضاء محكوميته.وزاد المجالي أن إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل تحرص على دعم النزلاء وتقديم كل ما يحتاجونه بما يمكنهم من تنمية فكرهم وثقافتهم وتطوير قدراتهم وتدريبهم وعرض منتوجاتهم، وذلك انسجاماً مع التوجه العالمي نحو حماية حقوق الإنسان والمحافظة عليها باعتبار أن المراكز صاحبة الدور البارز في هذا المجال.وأكد أن مديرية الأمن العام لديها برامج إصلاحية وتأهيلية تنفذ بشكل مدروس تجاه النزلاء ليكونوا عناصر منتجة من خلال اكتسابهم مهنة ومعرفة ليجدوا فرص عمل خاصة بهم بعد الإفراج عنهم.وتطرق المجالي إلى المتجر الإلكتروني لبيع منتجات نزلاء الإصلاح والتأهيل، حيث يستطيع الزبائن شراء المنتجات المصنعة من قبل النزلاء من خلال هذه المنصة التي تمكن النزلاء من تسويق منتجاتهم المختلفة من خلال المتجر، سواء من إنتاج حيواني أو نباتي؛ كالألبان والأجبان والحلويات، إضافة إلى تصنيع الأثاث المكتبي وغرف النوم ومنتجات الخزف والحرف اليدوية.ويحتوي المعرض على عدة أجنحة تعرض فيها منتجات النزلاء التي تصنع بشكل يدوي داخل المشاغل المقامة في مراكز الإصلاح، ويمكن للجميع الشراء مباشرة من المعرض والتي يعود جزء من ريعها على النزلاء أنفسهم.وثمن رئيس غرفة تجارة إربد محمد الشوحة الدور الكبير الذي تقوم به مديرية الأمن العام من خلال مراكز الإصلاح والتأهيل بتوفير كل المستلزمات والتدريب والتأهيل لهذه الفئة ليكونوا عناصر منتجة وفاعلة وبالتالي انعكاس ذلك إيجابا على أسرهم والمجتمع ككل.وأكد الشوحة أن خطوة افتتاح المعرض تساعد النزلاء على تسويق منتجاتهم المميزة، مبينا أن كل المنتجات التي اطلع عليها في معرض إربد تم عملها وصناعتها بكفاءة ومهنية عالية ومميزة وتستحق الثناء والتقدير كونها مصنعة بمهارة كبيرة، داعيا الجميع إلى زيارة المعرض والاطلاع على المنتجات المختلفة المميزة التي تؤكد أن مراكز الإصلاح والتأهيل في مديرية الأمن العام تشكل قصص نجاح رائعة ورائدة.وأشار مدير عام "أرابيلا مول" المهندس مازن الأمعري إلى أنه كجزء من المشاركة والمساهمة المجتمعية، تم منح جناح خاص بالمول مجانا لعرض هذه المنتجات ولمدة ثلاثة أيام، وذلك من اجل تحفيز وتشجيع ودعم النزلاء بمراكز الإصلاح والتأهيل لتسويق وعرض منتجاتهم، مؤكدا حرص المول على تقديم كل الدعم للأمن العام وبما يساهم في إنجاح جهوده تجاه التأهيل والإصلاح المجتمعي.