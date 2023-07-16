الأحد 16 تموز 2023
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يوم وظيفي لصناعة إربد يستهدف توفير 600 فرصة عمل

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يوم وظيفي لصناعة إربد يستهدف توفير 600 فرصة عمل
دعت غرفة صناعة إربد، الشباب والشابات في المحافظة إلى الاستفادة من الفرص التي يوفرها اليوم الوظيفي، الذي تنظمه الغرفة غدا الاثنين، بقاعة نادي ضباط الشمال.اضافة اعلان
وقال رئيس الغرفة هاني أبو حسان، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن اليوم الوظيفي الذي يقام من خلال وحدة دعم التدريب والتشغيل في الغرفة، يهدف إلى توفير ما يزيد عن 600 فرصة عمل مباشرة.
وأشار إلى أن اليوم الوظيفي تشارك به 40 شركة صناعية، حيث ستقوم بعرض الفرص المتاحة لديها في جميع مجالات العمل، لافتا إلى أنه سيصار إلى تقديم طلبات العمل وإجراء المقابلات في نفس المكان، للمنافسة على الفرص المتاحة من الساعة 11:30 صباحا حتى 2 ظهرا.
ونوه إلى أن الغرفة أنجزت التحضيرات اللازمة لإقامة اليوم الوظيفي الوطني الشامل الثاني، الذي تحرص على تنظيمه وإقامته كل عام، اتساقا مع الرؤية الملكية بتفعيل التشاركية بين القطاعين العام والخاص، لتوفير فرص عمل مستدامة تنعكس على التنمية المحلية وتسهم في تحسين الظروف المعيشية والاقتصادية في المجتمعات المحلية.
وأكد أبو حسان، أن توليد فرص العمل من قبل القطاع الصناعي الخاص يقع على رأس أولويات غرفة الصناعة لتوفير المزيد منها، مبينا أن اليوم الوظيفي الأول الذي نظمته الغرفة العام الماضي نجح بتوفير أكثر من 1000 فرصة عمل مستدامة.
كما أشار إلى أن فرص العمل التي يوفرها اليوم الوظيفي لا تقتصر على خطوط الإنتاج فحسب، وإنما تشمل جميع المجالات الوظيفية المتاحة في المصانع، بما فيها الوظائف الإدارية واللوجستية والمهن المساندة.
-- (بترا)
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