الخميس 21 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

أكثر من ثلث مجلس الشيوخ يطالبون بخطوة "جريئة" نحو إقامة دولة فلسطينية

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

دعا أكثر من ثلث أعضاء مجلس الشيوخ الديموقراطيين مساء امس الأربعاء ، إدارة الرئيس جو بايدن اتخاذ خطوة "جريئة" نحو إقامة دولة فلسطينية ، وذلك في موقف متشدد جديد تجاه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

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و بحسب واشنطن بوست ،تأتي الرسالة الموجهة لبايدن بعد أيام على إحداث زعيم الغالبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، أرفع سياسي أميركي يهودي منتخب في الولايات المتحدة والمدافع عن إسرائيل ، صدمة بخطاب انتقد فيه إدارة نتنياهو للحرب في غزة داعيا لإجراء انتخابات عاجلة جديدة في إسرائيل.

وقال 19 سِناتورا ديموقراطيا يتقدمهم توم كاربر، حليف بايدن ومن ولاية ديلاوير مسقط رأس الرئيس، في رسالة إن أزمة الشرق الأوسط "بلغت نقطة انعطاف" تتطلب قيادة أميركية تتجاوز "تسهيل" محادثات إسرائيلية فلسطينية ، لذا نطلب من إدارة الرئيس بايدن أن تضع على الفور إطارا عاما جريئا يحدد الخطوات اللازمة" لإقامة دولة فلسطينية على كل من الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة.


وأشار أعضاء مجلس الشيوخ الى أن دولة فلسطينية مستقلة "غير مسلحة" تعترف بأسرائيل ، وهو مقترح تبناه الرئيس الأسبق بيل كلينتون في مسعاه لتحقيق السلام قبل عقدين.-(بترا)

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