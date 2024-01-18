إطلاق صفارات الإنذار في إيلات بعد سماع دوي انفجار

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أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، صفارات الإنذار في مدينة إيلات الساحلية في الجنوب، وذكرت محطة إذاعية محلية أن دوي انفجار سُمع نتيجة اعتراض تهديد جوي قادم.وسبق أن كانت إيلات الواقعة على البحر الأحمر هدفا لصواريخ بعيدة المدى أطلقها الحوثيون من اليمن تضامنا مع غزة.وقالت إذاعة جيش الاحتلال إنه تم اعتراض طائرة مسيرة في سماء إيلات. (المملكة)