الخميس 18 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

إطلاق صفارات الإنذار في إيلات بعد سماع دوي انفجار

صورة أرشيفية لمدينة إيلات المطلة على البحر الأحمر
صورة أرشيفية لمدينة إيلات المطلة على البحر الأحمر
أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، صفارات الإنذار في مدينة إيلات الساحلية في الجنوب، وذكرت محطة إذاعية محلية أن دوي انفجار سُمع نتيجة اعتراض تهديد جوي قادم.اضافة اعلان

وسبق أن كانت إيلات الواقعة على البحر الأحمر هدفا لصواريخ بعيدة المدى أطلقها الحوثيون من اليمن تضامنا مع غزة.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال إنه تم اعتراض طائرة مسيرة في سماء إيلات. (المملكة)
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