الخميس 18 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الاتحاد الأوروبي: الشرق الأوسط على شفا حرب اقليمية

جوزيب بوريل
قوات الاحتلال الإسرائيلي
حذر مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، اليوم الخميس، من أن الشرق الأوسط على شفا حرب إقليمية، وأن على القادة الأوروبيين أن يطلبوا من إسرائيل ردا منضبطا على الهجوم الإيرانية.اضافة اعلان

وقال بوريل لدى وصوله إلى إيطاليا لاجتماع مع وزراء خارجية مجموعة السبع: "لا يمكننا أن نمضي خطوة بخطوة في الرد في كل مرة على مستوى أعلى حتى نصل إلى حرب إقليمية".

وأضاف: "نحن على حافة حرب إقليمية مع الشرق الأوسط من شأنها أن ترسل موجات صادمة إلى بقية العالم، وبشكل خاص إلى أوروبا".

وأشار أن 'الدعم الإنساني زاد بشكل طفيف للغاية إلى غزة، وأن المساعدات التي تصل إلى القطاع غير كافية على الإطلاق.

وتأتي تصريحات بوريل بعد يوم من حث وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون أكبر الاقتصادات في العالم على تنسيق العقوبات ضد إيران لإظهار جبهة موحدة.

وأعلن الاتحاد الأوروبي، في وقت سابق، أنه سيوسع العقوبات ضد إيران في أعقاب الهجوم الذي شنته الجمهورية الإسلامية.

من جهته قال رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل، الأربعاء، في قمة الاتحاد الأوروبي: "لقد قررنا فرض عقوبات على إيران، إنها إشارة واضحة نرغب في إرسالها"
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