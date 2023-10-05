“الرجل رجل والمرأة امرأة".. سوناك يهاجم “الشذوذ” (فيديو)

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#شاهد ( فيديو هام جداً ) رئيس الحكومة البريطانية #ريشي_سوناك ينسف جهود دعاة التحول الجنسي ويعلنها صريحة: هناك نوعان فقط: رجل وامرأة ، الرجل رجل والمرأة امرأة. #العرب_في_بريطانيا AUK pic.twitter.com/GYHwERkpMw — AUK العرب في بريطانيا (@AlARABINUK) October 4, 2023



وأضاف المسؤول البريطاني حول الكيفية التي يرى أن المجتمع عليه أن يتعامل بها مع المتحولين جنسياً "يجب ألا يجري ترهيبنا لنعتقد أن الناس بمقدورهم أن يكونوا أي جنس يريدونه"، وتابع في تعليقات أمام المؤتمر السنوي لحزبه قائلاً "لا يمكنهم.. الرجل رجل والمرأة امرأة.. هذا ببساطة هو المنطق السليم".فيما يتعلق بقضية "الشذوذ الجنسي" قال سوناك: "ينبغي ألا يكون الأمر مثيراً للجدل بالنسبة للآباء لمعرفة ما يتم تعليمه لأطفالهم في المدارس بشأن العلاقات، يجب أن يعرف المرضى عندما يتحدثون في المستشفيات لمن يتحدثون، لرجل أم امرأة. ولا ينبغي لنا أن نتعرض للتخويف للاعتقاد بأن الناس يمكن أن يكونوا على أي جنس يريدون، لا يمكنهم ذلك، فالرجل رجل والمرأة امرأة، وهذا هو المنطق السليم".فيما تسببت تعليقات سوناك في جدل واسع بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي في بريطانيا، بين مؤيد ومعارض، كما اتهمه كريس نورثوود، أول مستشار "شاذ جنسياً" في مانشستر، بأنه "يشعل حرباً ثقافية" ضد الأشخاص المتحولين جنسياً، على حسب قوله.وتأتي تصريحات سوناك في ظل حالة من الجدل تعيشها بريطانيا، بعد أن أصدر وزير الصحة البريطاني ستيف باركلي، في وقت سابق، قراراً بمنع "النساء المتحولات" (اللاتي كن رجالاً) كما وصفهم، من دخول المستشفيات النسائية، متحدثاً عن "الحاجة إلى نهج منطقي تجاه قضايا الجنس والمساواة في هيئة الخدمات الصحية الوطنية".ووفقاً لما نشرته وسائل إعلام بريطانية، فإن هذه الخطوة ستشهد عودة اللغة الخاصة بالجنس إلى هيئة الخدمات الصحية الوطنية وصفحاتها على الإنترنت حول سرطان عنق الرحم، وسرطان المبيض، وانقطاع الطمث"، كما لفت الوزير إلى "أهمية سماع أصوات النساء في هيئة الخدمات الصحية الوطنية، وأن تتم حماية خصوصية وكرامة وسلامة جميع المرضى". -عربي بوست