بايدن يحذر إسرائيل من مهاجمة "حيفا"

في زلة لسان جديدة خلط الرئيس الأمريكي جو بايدن بين مدينة حيفا الساحلية في إسرائيل ومدينة رفح الملاذ الأخير للمدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة.



جاء ذلك في مقابلة أجرتها شركة Nexstar Media مع بايدن في معرض رد الرئيس على سؤال عن خطته لاستعادة الناخبين المؤيدين للفلسطينيين في أعقاب الحرب الإسرائيلية ضد "حماس".



قال بايدن: "لقد اجتمعت معهم (الإسرائيليين) أولا". وتابع: "ثانيا، لقد أوضحت أنه يتعين علينا زيادة كمية الغذاء والمياه والرعاية الصحية التي تذهب إلى غزة بشكل كبير".



وأضاف: "لقد أوضحت للإسرائيليين – لا تتحركوا نحو حيفا"، ويبدو أنه كان يقصد رفح.





وأثار كلام بايدن تفاعلا على شبكات التواصل الاجتماعي، وكتب السفير الأمريكي السابق لدى إسرائيل ديفيد فريدمان عبر منصة "إكس" ساخرا: "أعتقد أن على إسرائيل أن تستجيب لطلب بايدن عدم مهاجمة حيفا".



وكتب دوف هيكيند، العضو السابق في مجلس نواب ولاية نيويورك، "أعتقد أن هناك احتمالا قويا أن تمتنع إسرائيل عن ضرب حيفا"، واصفا الخطأ بأنه "محرج للغاية".



ورأى الكثير من المستخدمين في هذه الهفوة علامة جديدة على أن بايدن البالغ 81 عاما من العمر والمعروف بزلاته المتكررة، يعاني من التدهور المعرفي.-(RT)

BIDEN: "I made it clear to the Israelis — don't move on Haifa!"



Haifa is a major city *IN* Israel. pic.twitter.com/BdNgoDlGkM