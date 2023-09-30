السبت 30 أيلول 2023
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"بق الفراش" الماص للدماء يهاجم الباريسيين بضراوة (فيديوهات)

انتشار حشرة البق ظاهرة "واسعة النطاق" في باريس
انتشار حشرة البق ظاهرة "واسعة النطاق" في باريس
تواجه العاصمة الفرنسية باريس أزمة كبيرة، خاصة بانتشار حشرات بق الفراش الماصة للدماء.

وتعهد كليمنت بون وزير النقل الفرنسي باتخاذ إجراءات، من شأنها حماية وطمأنة الجمهور.اضافة اعلان

فيما صرح إيمانويل جريجوار، نائب عمدة باريس، بأن انتشار حشرة البق ظاهرة "واسعة النطاق"، مشيرًا إلى أنه "لا مأمن لأحد".

أضاف: "هناك عوامل خطر، لكن في الواقع يمكن التقاط بق الفراش في أي مكان والدخول به إلى المنزل".

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في فرنسا عددًا من مقاطع الفيديو، التي تُظهر انتشار البق في وسائل النقل والأماكن الترفيهية كدور السينما.

فسرت جوهانا فيت، من قسم تقييم المخاطر في الهيئة الوطنية للصحة والصرف الصحي في فرنسا، سبب انتشار البق إلى حركة الأشخاص وسفرهم، وبقائهم في أماكن إقامة لفترة قصيرة.

وأضافت "جوهانا"، بحسب ما نقلته "CNN" على لسانها، أن المسافرين بتلك الطريقة، سالفة الذكر، يحضرون بق الفراش إلى أمتعتهم وحقائبهم.


هذا وسبق أن أطلقت الحكومة الفرنسية موقعًا إلكترونيًا خاصًا بمكافحة ارتفاع أعداد حشرة البق. وكالات

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