الأحد 27 آب 2023
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روما تُعلن الحرب على الفئران

غزو الفئران عند منطقة الكولوسيوم التاريخية
غزو الفئران عند منطقة الكولوسيوم التاريخية
أعلنت حكومة مدينة روما، السبت 26 أغسطس/آب، اتخاذ إجراءات للتصدي لغزو الفئران عند منطقة الكولوسيوم التاريخية، بعدما نشر سياح صوراً على مواقع التواصل الاجتماعي لتلك القوارض وهي تتجول في مناطق قريبة من المدرج التاريخي.اضافة اعلان




إذ قالت سابرينا ألفونسي، رئيسة هيئة جمع القمامة بالمدينة، إن "تدخلاً خاصاً" بدأ مساء الجمعة وصباح السبت، حتى يستطيع الناس المرور بأمان عند أحد أشهر المواقع التي تجتذب السياح في إيطاليا.

وذكرت حكومة المدينة في بيان أن العملية ستستمر هذا الأسبوع، إذ سيجري تنظيف المناطق الخضراء المحيطة بالكولوسيوم والمصارف التي يشيع فيها وجود الفئران ونصب الفخاخ لها.

وبحسب البيان فإن هناك نحو سبعة ملايين فأر في المدينة، أي 2.5 فأر لكل ساكن.

وأوضحت ألفونسي أن ارتفاع أعداد السياح الوافدين إلى المدينة هذا الصيف إلى جانب موجة الحر تسببا في زيادة القمامة، ما أدى إلى انتشار القوارض.

ونشر مجلس المدينة صوراً لعمال النظافة وهم يجمعون أكواماً من زجاجات المياه البلاستيكية وعلب المشروبات ومخلفات أخرى.

وتعاني روما من أزمة قمامة متفاقمة منذ سنوات، إذ تُلقى أكوام من المخلفات في كثير من الأحيان في الشوارع بجوار صناديق القمامة الممتلئة.

وبُنى الكولوسيوم قبل 2000 عام، وهو أكبر مدرج في الإمبراطورية الرومانية، وكان يستخدم لاستضافة معارك المصارعين وتنفيذ عمليات الإعدام وصيد الحيوانات.
(عربي بوست)

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